Hamilton immenso con la Ferrari, torna in pole position dopo oltre tre anni. Leclerc è terzo davanti a Kimi

Lewis Hamilton ha regalato alla Ferrari la pole position del GP del Messico di F1. Con lui partirà in prima fila la Mercedes di George Russell. Entrambi i piloti che ancora possono negare il titolo a Kimi Antonelli partiranno dunque davanti all'italiano, che scatterà in seconda fila, dietro Charles Leclerc. Max Verstappen era giunto quarto in qualifica, ma ha perso una posizione per la penalità dopo l'incidente nella FP2 di ieri con Lawson. La prima 'finestra' si é chiusa senza portare ad Antonelli il meritato titolo mondiale, ma quello di Austin era poco più di uno spiraglio, tante le combinazioni a lui favorevoli che si sarebbero dovute allineare.

A Città del Messico, anche grazie alla splendida vittoria ottenuta dal bolognese in Texas, il piatto della bilancia pende molto di più a suo favore. Il vantaggio del pilota Mercedes è di 123 punti sul compagno di squadra Russell a cinque gare dalla fine della stagione. L'inglese ed il suo connazionale Hamilton (-124) sono, come una settimana fa, gli ultimi irriducibili ancora in grado di insidiarlo. Ad Antonelli basterà il nono posto, o anche il decimo purché Russell non vinca; può anche non fare punti, purché né Russell né Hamilton vincano. Quest'ultimo ha cambiato il motore della sua SF-26, ma non é incappato in penalità perché si tratta di un propulsore già impiegato in passato.

Kimi, superata l'influenza, ha ottenuto il secondo tempo al termine delle terze libere, preceduto di appena un millesimo da Norris. E' stata una sessione che ha reso ogni pronostico complicato perché in molti si sono alternati in vetta, con gomme medie fino a 10' dalla fine. A cominciare dallo stesso Antonelli, seguito dalle Ferrari di Hamilton e Leclerc e dalla W17 di Russell. Montate le soft, Antonelli ha ripreso il comando delle operazioni, superato solo dal guizzo del campione del mondo. La notizia che la Haas ha appiedato Esteban Ocon ha lasciato il paddock interdetto. Anche perché il team statunitense non ha dato spiegazioni della improvvisa decisione, precisando solo che il 30enne francese non ha problemi di salute.

Secondo indiscrezioni, alla base dell'esclusione ci sarebbe un alterco con il team principal Ayo Komatsu, ieri sera, al termine delle libere 2. Ocon sarà sostituito dalla riserva, il giapponese Ryo Hirakawa, 32 anni, due volte campione del mondo endurance (2022, 2023) e vincitore della 24 Ore di Le Mans (2022) con Toyota. Ieri aveva preso parte alla FP1, facendo segnare il 15/o tempo. Domani farà il suo debutto in una gara di Formula 1 partendo dalla 19/a posizione.