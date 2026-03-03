Hamilton: «La Ferrari ha tutto per vincere, dobbiamo portare a termine il lavoro»

«Dopo ciò che abbiamo passato l’anno scorso, possiamo affrontare qualsiasi situazione. Questa squadra ha tutto per vincere, dobbiamo portare a termine il lavoro insieme ai tifosi. Più facile dirlo che realizzarlo ma sono venuto in Ferrari perché ci credevo e ci credo ancora». Lo dice il ferrarista Lewis Hamilton, intervistato dal Corriere della Sera. «Soltanto due persone nel mondo guidano una Ferrari in F1, e io sono fra queste. Parto per questa missione 'folle' rappresentando milioni di persone nel mondo, cercando di liberarmi di ciò che non è stato efficace. Ciò che funziona con altri piloti non funziona con me e viceversa».

Perché i tifosi della Ferrari dovrebbero avere fiducia? "È incredibile la loro empatia nei giorni buoni e in quelli negativi. Non possiamo promettere nulla ma basta fare un giro qui dentro per misurare gli enormi sforzi di ogni singola persona. L’anno del Cavallo offre l’occasione di una rinascita e dal punto di vista tecnico in F1 tutti ricominciano da zero. Non c’è nulla di più eccitante, è bellissimo».