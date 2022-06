Hamilton ha il cuore d'oro, non solo campione al volante e paladino dei diritti civili. Ha donato 20 ml di sterline in beneficenza

LONDRA - Non soltanto campione assoluto al volante e paladino dei diritti civili. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, riporta il quotidiano britannico Sunday Times, è lo sportivo inglese che ha donato più denaro in beneficienza in questa primi cinque mesi del 2022. I dati sono stati forniti dal Charities Aid Foundation. A oggi, Hamilton ha donato circa 20 milioni di sterline da devolvere a favore dei giovani, dell'istruzione e dell'occupazione. Il Sunday Times ritiene che si tratta del 7 per cento dei guadagni di Hamilton. L'unico altro sportivo che rientra nella top 10 di questa particolare classifica non è inglese e si tratta dell'egiziano Mohamed Salah, calciatore del Liverpool.