Hamilton prenota la pole nel 3° turno libero, sorprende Sainz quarto, incidente per Ocon

E' stato un giro super quello di Lewis Hamilton, capace di portarlo in cima alla classifica del terzo turno libero. Una bella prova di forza del pilota britannico che si è messo dietro Valtteri Bottas, fino a quel momento leader della classifica. Il finlandese aveva colto il tempo di 1'17"373, ma Hamilton si è spinto fino a 1'17"222. Si avvicina la Red Bull-Honda, sempre terza con Max Verstappen, ma ora a 515 millesimi. Notevole la prestazione di Carlos Sainz con la McLaren-Renault , quarto a 3 decimi dall'olandese e con un vantaggio minimo su Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes: 50 millesimi. Poco da dire per la Ferrari, sesta con Charles Leclerc in 1'18"193, male invece Sebastian Vettel, soltanto dodicesimo in 1'18"707.

Convincente Pierre Gasly, settimo con l'Alpha Tauri-Honda seguito da Lance Stroll con la seconda Racing Point-Mercedes. E' ancora lontano da Verstappen Alexander Albon, nono in 1'18"371, 6 decimi dal compagno di squadra. Nella top 10 la Renault con Daniel Ricciardo. Ai box si è visto il neo presidente del costruttore francese, Luca Di Meo. Incidente per Esteban Ocon a pochi minuti dal termine della sessione. Il francese alla curva 3 non si è accorto del rallentamento di Kevin Magnussen che lo aveva appena superato e si era spostato a centro pista. Ocon è riuscito per un soffio a non tamponare la Haas buttandosi a destra e centrando il muro. Per fortuna, i danni alla sua RS20 non sembrano eccessivi. Qualche segnale di risveglio per l'Alfa Romeo-Ferrari, quattordicesima con Kimi Raikkonen.

Sabato 15 agosto 2020, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'17"222 - 12 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'17"373 - 13

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"737 - 10

4 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'18"046 - 18

5 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'18"096 - 16

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"193 - 15

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"211 - 13

8 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'18"309 - 16

9 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'18"371 - 13

10 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'18"384 - 12

11 - Esteban Ocon (Renault) - 1'18"602 - 18

12 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'18"707 - 15

13 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'18"710 - 14

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"721 - 11

15 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'18"803 - 23

16 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"852 - 15

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"940 - 15

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"175 - 13

19 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'19"297 - 16

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'19"764 - 16