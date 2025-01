Hamilton e il primo team radio Ferrari: «É stato fantastico». Sir lewis parla con Adami nella prima uscita in pista a Fiorano

Un primo team radio di poche parole, ma chiare per descrivere l'emozione della prima volta in rosso. «Wow. è stato fantastico» afferma Lewis Hamilton nel corso del suo primo giro in pista a Fiorano due giorni fa accolto dall'esultanza di tantissimi tifosi ferraristi assiepati dietro le reti del tracciato. Dall'altra parte della radio c'è Riccardo Adami, il suo nuovo ingegnere di pista che lo accompagnerà nel corso dell'avventura in Ferrari.

«Sapevo già, da osservatore esterno, quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai tifosi - ha aggiunto Hamilton -. Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare. Sono incredibilmente grato per l'affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello in questa settimana. C'è molto lavoro da fare»