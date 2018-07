La delusione di Hamilton: «Sarà dura, sorpassare qui è impossibile»

«Non ho capito cosa sia successo, ovviamente cercavo di portare la macchina in pista ma mi hanno detto di fermarmi perché c'era un problema. Non credo che sia stato un mio errore, abbiamo sfruttato il cordolo nello stesso modo in ogni giro. Prima del cordolo credo ci sia stata una rottura dello sterzo». Sono le parole di Lewis Hamilton al termine delle prove del Gp di Germania che ha dovuto interrompere anzitempo per un problema sulla sua Mercedes. Domani il quattro volte iridato partirà dalla 14esima posizione. «Non credo sia possibile rimontare tante posizioni perché questa è una delle peggiori piste per i sorpassi. Farò quello che posso e vedremo».