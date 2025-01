Hamilton, ci siamo. Sarà giovedì 16 gennaio la prima assoluta di “The Hammer” a Fiorano con la Ferrari?

Potrebbe essere giovedì prossimo la "prima" assoluta di Lewis Hamilton al volante di una Ferrari sulla pista di Fiorano. Ma quale Ferrari? Resta da capire se il sette volte campione del mondo potrà guidare la SF23 o addirittura la SF24 della scorsa stagione. Il meteo della settimana appare particolarmente favorevole nella zona di Maranello, con sole e una temperatura che oscillerà tra i 7 e i 10 gradi, mentre la notte scenderà sotto lo zero. La settimana successiva invece, le condizioni meteo potrebbero peggiorare.

Intanto, Hamilton sta valutando di trasferirsi in Italia con le persone a lui più vicine dal punto di vista lavorativo. Il campione inglese vrebbe individuato una zona non lontana dalla sede della Ferrari. Prima di Natale invece, Hamilton ha cenato in un ristorante di Modena, in una sala riservata, in compagnia di Charles Leclerc e di un responsabile della dirigenza del team Ferrari.