Hamilton, si spegne il motore delle Mercedes e deve spingerla: è fuori dalle qualifiche

Colpo di scena nella prima parte delle qualifiche del Gp di Germania. La Mercedes di Lewis Hamilton si ferma in mezzo alla in pista al termine della Q1. Il campione del mondo scende dalla vettura per spingerla ma non c'è niente da fare. L'inglese dovrà partire quantomeno dalla quindicesima posizione visto che era riuscito già a qualificarsi alla Q2. Alla base dello stop della Mercedes dovrebbe esserci un problema idraulico al motore.