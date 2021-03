Hamilton splendido in Bahrain ammette: "E' stata una delle mie gare più impegnative"

Alla Mercedes non capitava da parecchio tempo di conquistare la vittoria in un Gran Premio schierando una monoposto inferiore a una rivale, nel particolare la Red Bull-Honda. La prima tappa del Mondiale 2021 è partita così, con una bella sfida tra due giganti, le squadre che dal 2010 dominano la F1. Spesso ingiustamente accusato di vincere facile, Lewis Hamilton, sette titoli iridati in tasca, ha confermato una volta di più tutto il suo talento domando Max Verstappen, al volante di una monoposto nettamente più performante in Bahrain. La guida perfetta di Hamilton e la strategia azzeccata della Mercedes, hanno permesso di raggiungere una vittoria che pareva insperata alla vigilia del Gran Premio.

"Se qualcuno avesse pronosticato questo risultato, non ci avrei creduto. Ad essere sinceri ci manca ancora qualcosa in qualifica, ma in gara siamo stati certamente competitivi e la strategia ha fatto la differenza. Abbiamo compiuto una mossa intelligente nelle fasi iniziali, prendendo la posizione in pista e il comando. Poi, la sorte è stata dalla nostra parte", ha spiegato Toto Wolff, team principal Mercedes, che alla bandiera a scacchi ha esultato come non mai. Hamilton ha aggiunto: "Fermandoci in anticipo sapevamo che sarebbe stata dura, ma dovevamo coprire Max e tenere la posizione in pista. In Red Bull sono stati fortissimi per tutto il weekend, per vincere serviva qualcosa di speciale. Nell'ultimo stint è stato complicato trovare il giusto equilibrio tra spingere forte e conservare i pneumatici. Alla fine Max mi era incollato, ma sono riuscito a resistere. È stata una delle mie gare più impegnative da parecchio tempo".

Considerando anche il terzo posto di Valtteri Bottas, la Mercedes esce dalla prima gara stagionale in testa alla classifica costruttori con 41 punti contro i 28 della Red Bull. Notevole consideando tutte le difficoltà iniziali vissute dalla W12: "Quello del Bahrain non è mai stato un circuito dei più favorevoli per la Red Bull, e tradizionalmente non sono mai stati i più veloci al via del campionato. Adesso non ho dubbi che sarà estremamente complicato batterli nel 2021. Abbiamo una vera sfida da affrontare", ha ammesso Wolff, eccitato nel doversi confrontare finalmente con un avversario tosto dopo un paio di anni di "noia".