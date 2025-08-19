Harley Davidson, al via dal 2026 la Bagger World Cup. Sarà il primo campionato di corse per bagger

Harley-Davidson e MotoGP hanno ufficialmente presentato la «Harley-Davidson Bagger World Cup», insieme al calendario completo delle gare 2026, segnando il lancio della prima serie di corse globale dedicata alle moto bagger ad alte prestazioni di Harley-Davidson. Annunciato in una conferenza stampa presso il Red Bull Ring in Austria, dove era in corso il Gran Premio di MotoGp, il campionato in sei tappe debutterà il prossimo anno. Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto da corsa della Harley-Davidson Bagger World Cup saranno radicalmente trasformate per velocità, agilità e spettacolarità.

La serie prenderà il via negli Usa prima di arrivare in Europa. Questo il calendario gare 2026 1 Circuit of the Americas (USA): 27-29 marzo 2 Mugello (Italia): 29-31 maggio 3 Assen (Paesi Bassi): 26-28 giugno 4 Silverstone (Regno Unito): 7-9 agosto 5 Aragon (Spagna): 28-30 agosto 6 Red Bull Ring (Austria): 18-20 settembre. «Il lancio della Harley-Davidson Bagger World Cup segna una nuova e audace era per Harley-Davidson e lo sport delle corse motociclistiche», afferma Kolja Rebstock, senior vice president, international markets Harley-Davidson.

«Cerchiamo sempre nuovi modi per innovare ed espanderci, sia in pista per i nostri record di pubblico che per far crescere la popolarità dello sport, restando fedeli a ciò che i fan amano della MotoGP ma trovando modi per connetterci a nuovi spettatori», aggiunge Carlos Ezpeleta, chief sporting officer di Dorna Sports.