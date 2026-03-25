Harley-Davidson Bagger World Cup accende i motori con il primo test nella storia del campionato al Circuit of the Americas

La FIM Harley-Davidson Bagger World Cup accende i motori nel cuore del Texas con il primo storico test al Circuit of the Americas, a pochi giorni dal debutto nel weekend del MotoGP™. “Questo primo test rappresenta un traguardo importante per il campionato”, ha dichiarato Jeffrey Schuessler, Director of Global Racing Programs di Harley-Davidson.

Nove piloti in pista, tra cui anche l’italiano Filippo Rovelli (ParkinGO Team), per due giornate intense con le Road Glide da gara: miglior tempo per Eric Granado in 2’13.413 davanti ad Archie McDonald e Oscar Gutierrez. “Il suono del motore è incredibile, uno dei migliori che abbia mai sentito”, ha commentato il pilota brasiliano.

Oltre 500 giri completati e riscontri positivi su prestazioni e affidabilità hanno dato le prime indicazioni sui valori in pista. Il prossimo weekend, sempre al Circuit of the Americas, scatterà il primo round: da lì inizierà davvero la sfida per il titolo.