Harley-Davidson Bagger World Cup, ad Aragón la corsa al titolo entra nel vivo

La FIM Harley-Davidson Bagger World Cup approda al MotorLand Aragón dal 28 al 30 agosto per il penultimo round della stagione. A quattro gare dalla fine, il campionato entra nella sua fase decisiva con una classifica ancora apertissima. Eric Granado si presenta in Spagna da leader con 147 punti, appena cinque in più del compagno di squadra Archie McDonald, secondo a quota 142. Oscar Gutiérrez è terzo con 128 punti: appena 19 separano quindi i primi tre della classifica.

L’equilibrio è stato fin qui uno dei tratti distintivi della stagione inaugurale. Dopo quattro round e otto gare, sono già cinque i piloti riusciti a vincere almeno una volta e nessuno ha ancora conquistato entrambe le gare dello stesso weekend. Gutiérrez è il pilota con più successi, tre, ottenuti al Circuit of The Americas, al Mugello e ad Assen. McDonald ne conta due, compresa Gara 2 a Silverstone, mentre una vittoria a testa è andata a Granado, Andrea Iannone e Bradley Smith.

Iannone occupa la quarta posizione con 97 punti ed è ancora matematicamente in corsa per il titolo, nonostante abbia saltato le due gare del round inaugurale negli Stati Uniti. Dal debutto al Mugello l’italiano è rimasto stabilmente nelle posizioni di vertice, conquistando proprio sul circuito toscano la sua prima vittoria nella Bagger World Cup. Dietro ai primi quattro, Jake Lewis è quinto con 88 punti e precede Filippo Rovelli, sesto a quota 79. Seguono Cory West con 56 punti, Travis Wyman con 54, Jordi Torres con 51 e Dimas Ekky Pratama con 37.

Ad Aragón tornerà in pista anche Max Toth, confermato da Saddlemen Race Development sulla Road Glide #2. L’americano aveva debuttato a Silverstone, chiudendo le qualifiche al sesto posto e raccogliendo 19 punti nelle due gare. Il MotorLand Aragón sarà quindi un passaggio fondamentale nella corsa al titolo. Dopo il weekend spagnolo resterà soltanto l’appuntamento conclusivo al Red Bull Ring, in Austria, dove si assegnerà il primo titolo della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup.