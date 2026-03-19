Harley-Davidson Bagger World Cup, al via la prima stagione cont team provenienti da quattro continenti



La prima stagione della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup prende forma con una griglia sempre più internazionale e competitiva in vista dell’esordio ad Austin, in Texas. L’aggiornamento della entry list conferma l’ambizione globale del campionato, che debutterà ufficialmente dopo il test pre-stagionale del 21-22 marzo al Circuit of the Americas.

Tra le novità spicca l’ingresso del ParkinGO Team, storica realtà italiana del motorsport, che porterà in pista Filippo Rovelli, segnando un nuovo capitolo per la famiglia Rovelli nel progetto racing Harley-Davidson. Cresce anche Saddlemen Racing, che amplia il proprio schieramento a tre moto, contribuendo ad alzare ulteriormente il livello competitivo della serie.

La griglia 2026 conta team provenienti da quattro continenti – Australia, Indonesia, Italia e Stati Uniti – a conferma del respiro internazionale del campionato. Tra i piloti spiccano nomi affermati come Travis Wyman, Cory West ed Eric Granado, affiancati da talenti emergenti come Archie McDonald e Filippo Rovelli, in un mix di esperienza e nuova generazione.