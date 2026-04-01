Harley-Davidson Bagger World Cup, il round inaugurale ha regalato battaglie intense in pista e grandi emozioni al Circuit of the Americas

Debutto della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup ad Austin, con due gare combattute fino agli ultimi giri. A vincere sono stati Archie McDonald (Joe Rascal Racing) in Gara 1 e Oscar Gutiérrez (Niti Racing) in Gara 2. Alle spalle dei protagonisti, buon risultato per l’italiano Filippo Rovelli (ParkinGO Team), terzo in Gara 1 e subito a podio nel primo appuntamento della stagione.

Nella seconda gara Gutiérrez ha fatto la differenza nel finale, superando McDonald e Granado (Joe Rascal Racing) e firmando anche il miglior tempo e i record della categoria sul circuito. Dopo il primo round, McDonald guida la classifica con 41 punti, davanti a Gutiérrez e Jake Lewis (Saddlemen Race Development). Il campionato tornerà in pista al Mugello dal 29 al 31 maggio, nel weekend del MotoGP™ Grand Prix of Italy, con il ParkinGO Team atteso protagonista davanti al pubblico di casa.