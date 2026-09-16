Harley-Davidson: la gara finale della Bagger World Cup visibile negli showroom. Sarà al Red Bull Ring

Harley-Davidson si prepara a vivere il weekend decisivo della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup anche lontano dalla pista. In occasione dell’ultimo round della stagione, in programma al Red Bull Ring dal 18 al 20 settembre, il marchio americano organizzerà infatti uno speciale Open House nelle concessionarie autorizzate aderenti di tutta Europa nelle giornate del 19 e 20 settembre. L’iniziativa permetterà a motociclisti e appassionati di ritrovarsi nelle concessionarie e condividere l’atmosfera dell’appuntamento che assegnerà il primo titolo della Bagger World Cup. Gli Open House saranno anche l’occasione per scoprire le ultime novità della gamma Harley-Davidson, conoscere Genuine Parts & Accessories e i prodotti performance.



Il campionato arriva in Austria con la lotta per il titolo ancora aperta dopo una stagione combattuta, durante la quale la leadership della classifica è passata più volte da un pilota all’altro. A contendersi il successo finale saranno Archie McDonald ed Eric Granado per Joe Rascal Racing e Oscar Gutiérrez e Andrea Iannone per Niti Racing.

Al Red Bull Ring saranno presenti anche Kyle Wyman e James Rispoli, due protagonisti delle competizioni bagger statunitensi. Wyman, campione in carica e due volte vincitore della Mission King of the Baggers, correrà come wildcard indipendente con Wegner Automotive x KWR, mentre Rispoli, campione in carica della Mission Super Hooligan National Championship, sarà al via con Joe Rascal Racing.



Fin dal debutto, la FIM Harley-Davidson Bagger World Cup ha portato sui principali circuiti europei le Harley-Davidson Road Glide preparate per le competizioni, mettendo in evidenza il potenziale della piattaforma touring del marchio in un campionato unico nel suo genere. Per conoscere programmi e orari degli Open House è possibile rivolgersi alla concessionaria autorizzata Harley-Davidson più vicina.