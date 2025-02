Harley-Davidson presenta il suo team per il campionato MotoAmerica Foods King of the Baggers

Nel weekend del 6-8 marzo prenderà il via la stagione 2025 della serie MotoAmerica Mission Foods King of the Baggers, che vedrà sul circuito di Daytona (Florida) il team Harley-Davidson x Dynojet Factory Race al completo. Saranno tre i piloti in gara su moto Harley-Davidson® Road Glide® preparate per le competizioni: Kyle Wyman torna per la sua quinta stagione con il team Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team, affiancato da James Rispoli al suo secondo anno con la squadra e da un nuovo arrivato, il veterano inglese delle corse su strada e della MotoGP, Bradley Smith.

La serie Mission Foods King of the Baggers è una competizione tra moto touring V-Twin americane, preparate per le gare ma con telai, parabrezza e borse da viaggio di serie. La stagione 2025 prevede 14 gare distribuite su sette weekend, con doppie manche in ciascuna di esse, in concomitanza con la MotoAmerica Superbike. Le moto Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team Road Glide® sono equipaggiate con motori modificati Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight® 131 Performance Crate e sospensioni migliorate, tra cui gli ammortizzatori posteriori Screamin’ Eagle/Öhlins con serbatoio remoto. Inoltre, le moto montano scarichi da competizione, pneumatici da corsa e una carrozzeria leggera.

Kyle Wyman (#33) ha vinto sei gare e ha conquistato sette podi nella stagione 2024 della Mission Foods King of the Baggers, finendo al secondo posto in classifica. Da quando è entrato nel team nel 2021, Wyman guida la serie con 18 vittorie e ha vinto il campionato nel 2021. Bradley Smith (#38) porta un’enorme esperienza nelle corse su strada al Factory Race Team Harley-Davidson® x Dynojet. Professionista dal 2006, Smith ha conquistato il podio in tutte e quattro le classi del Gran Premio, con top 3 in 125/Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE. James Rispoli (#43) ha ottenuto quattro podi e si è piazzato al sesto posto nella classifica finale della Mission Foods King of the Baggers nel 2024, la sua prima stagione con il team Harley-Davidson® Factory. Nel 2025, sarà un pilota di test a tempo pieno per il Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team e prenderà parte a alcune gare selezionate, tra cui Daytona e Road America.

Harley-Davidson ha anche annunciato una nuova sponsorizzazione del campionato MotoAmerica Mission Super Hooligan 2025. La classe, che prevede motocicli con motori bicilindrici da 750cc o più, tre cilindri fino a 900cc e moto elettriche, tutte con una potenza dichiarata di 128 cavalli o meno, senza carenatura e con manubri alti, è stata creata da Roland Sands Design in collaborazione con MotoAmerica. Il Super Hooligan National Championship sarà "supportato da Harley-Davidson e la Pan America ST vincitrice del campionato – Moto ufficiale dello SHNC". Due team supportati da Harley-Davidson parteciperanno al campionato Super Hooligan con moto da corsa basate sulla Pan America ST: Saddlemen Racing e Kyle Wyman Racing (KWR).