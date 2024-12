Harley-Davidson torna a competere nell'Africa Eco Race. Joan Pedrero in sella alla Pan America 1250

Harley-Davidson annuncia il suo ritorno all'Africa Eco Race, uno dei rally raid più impegnativi al mondo. Joan Pedrero, veterano della Dakar e pilota di punta delle corse adventure, rappresenterà ancora una volta Harley-Davidson a bordo della rivoluzionaria Pan America 1250. L'Africa Eco Race 2025 prenderà il via il 28 dicembre 2024 e percorrerà un epico tragitto di 5.903 chilometri attraverso i paesaggi aspri dell'Africa prima di concludersi al leggendario Lac Rose a Dakar il 12 gennaio 2025. Questo segna per il secondo anno consecutivo la partecipazione di Harley-Davidson alla gara, dopo il debutto storico nel 2024, quando Pedrero e la Pan America 1250 hanno fatto scalpore conquistando il primo posto nella categoria Maxi-Trail e concludendo 25esimi nella classifica generale.

Al centro di questo risultato c'è la Harley-Davidson Pan America 1250, una moto da avventura rivoluzionaria che combina l'iconico patrimonio del marchio con la tecnologia all'avanguardia. Alimentata dal motore Revolution Max 1250, la Pan America 1250 ha dimostrato prestazioni, resistenza e affidabilità eccezionali durante la campagna 2024. Gareggiando con solo minime modifiche, la moto quasi di serie ha affrontato le condizioni estreme del rally con un successo notevole, sottolineando la sua capacità come vera macchina da avventura. Joan Pedrero gareggerà ancora una volta sulla stessa Pan America 1250, consolidando ulteriormente la reputazione della moto per durata e affidabilità in condizioni estreme.

L'Africa Eco Race 2025 metterà alla prova i concorrenti con una varietà di terreni, dai sentieri rocciosi di montagna alle vaste dune del deserto, da Monaco a Dakar. Per Harley-Davidson, questo evento rappresenta più di una gara: è una testimonianza della capacità della Pan America 1250™ di offrire prestazioni senza pari rimanendo fedele allo spirito di libertà e avventura del marchio. Gli appassionati di avventura e i fan di Harley-Davidson possono seguire il viaggio emozionante di Joan Pedrero attraverso l'Africa seguendo Harley-Davidson sui social media, dove aggiornamenti, momenti salienti e contenuti dietro le quinte mostreranno la Pan America 1250 in azione.