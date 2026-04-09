Honda, brutta caduta per Espargarò in Malesia: quattro vertebre fratturate per il collaudatore spagnolo ex Aprilia

Brutto incidente per Aleix Espargaro sul circuito di Sepang in Malesia, dove il pilota spagnolo sta effettuando un test in sella alla Honda in qualità di collaudatore del team giapponese. L'ex Aprilia in MotoGp ha riportato sul proprio profilo ufficiale Instagram un selfie che lo ritrae su un letto di ospedale. «Martedì, durante i test qui a Sepang, ho avuto un brutto incidente - dice Espargaro nel suo post social -.

A seguito dell'incidente, ho riportato diverse contusioni e quattro vertebre fratturate, seppur di poco, e fortunatamente senza interessamento del midollo spinale. Dopo alcuni giorni all'ospedale CU Aurelius, dove sono stato curato in modo impeccabile, ora posso tornare a casa. Lì valuteremo se sarà necessario un intervento chirurgico al Quirón Dexeus. Grazie a tutto il team Honda per essersi preso cura di me in questi ultimi giorni. Scusate per lo spavento, tornerò".