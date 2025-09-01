Honda conferma Marini, nel team HRC anche nel 2026. Il pilota fratello di Valentino Rossi confermato al fianco di Joan Mir

Luca Marini sarà pilota Honda HRC anche nel campionato 2026 della MotoGP. Il pilota fratello di Valentino Rossi è stato confermato al fianco di Joan Mir. «Il 2025 ha visto l'italiano compiere un significativo passo avanti sulla Honda RC213V, conquistando punti in ogni weekend disputato e più che triplicando il suo bottino di punti del 2024 dopo sole 12 gare. Il suo miglior risultato finora è il quinto posto, ottenuto al GP d'Ungheria» ha scritto il team nell'annunciare il prolungamento del contratto.

«Sono molto felice di rimanere con Honda HRC. Stiamo lavorando solo su alcuni dettagli finali, sia il management di HRC che io stesso siamo allineati sul futuro da un bel po' di tempo. Sono completamente coinvolto in questo progetto e determinato ad aiutare Honda a tornare ai vertici del Campionato del Mondo MotoGP - le parole di Marini -. Da quando sono entrato a far parte del team nel 2024, abbiamo continuato a migliorare e a lavorare insieme in modo sempre migliore. Lavorare con una casa costruttrice, e soprattutto con una casa costruttrice come Honda HRC, ti dà un'enorme motivazione come pilota. Finora abbiamo avuto una buona stagione e l'obiettivo rimane quello di continuare a migliorare fino all'ultimo giro a Valencia».