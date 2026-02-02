Honda HRC svela la livrea della RC213V per il 2026 di Luca Marini e Joan Mir. Da domani via ai test a Sepang

Honda Hrc ha chiuso il sipario sulle presentazioni MotoGP in vista del 2026: la casa giapponese ha svelato la nuova livrea delle RC213V di Luca Marini e Joan Mir. I due piloti sono stati i protagonisti della presentazione che è andata in scena online insieme a Honda e al management del team, prima di scendere in pista da martedì per il test ufficiale in programma a Sepang. Il 2026 rappresenta anche il 60° anniversario dell'ingresso di Honda in MotoGP - dalla 500cc RC181 alla RC213V da 1000cc. Una storica annata con anche delle specifiche celebrazioni per ricordare le 314 vittorie in top class e gli oltre 2300 podi finora conqustati da Honda in tutte le classi. "È un piacere iniziare un'altra stagione con Honda HRC Castrol - ha detto Luca Marini - Il progresso che abbiamo mostrato nel 2025 è stato ripagato e per tutto l'inverno ho lavorato per migliorarmi in vista del via di questa stagione 2026. I nostri obiettivi sono chiari: essere lì per lottare per le posizioni di vertici e per sfruttare tutte le occasioni che ci si presenteranno.

Tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto hanno svolto il proprio lavoro e sono impaziente di tornare in sella alla Honda RC213V. Nell'ultimo anno della 1000cc dobbiamo far bene e goderci i bellissimi momenti che ci attendono». Per Joan Mir si tratta di «un'altra bellissima moto che sono orgoglioso di guidare, far parte di Honda HRC Castrol è qualcosa di molto speciale. Nel 2026 dobbiamo trovare la consistenza che abbiamo fatto fatica a trovare l'anno scorso, sia io che la Honda RC213V abbiamo dimostrato di essere veloci e di rendere fiera Honda Hrc. Questi due test preseason saranno molto importanti per preparare bene l'inizio della stagone e sono certo che tutti gli ingegneri Honda Hrc hanno lavorato diligentemente nel corso dell'inverno. Dobbiamo lavorare dal primo giro per ottenere il nostro massimo e riportare Honda HRC dove merita».