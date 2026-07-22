Honda, Quartararo in sella nel 2027. Il francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo 8 stagioni

Se ne parlava già da gennaio e ora è ufficiale: Fabio Quartararo la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben otto stagioni. «La Honda Racing Corporation (HRC) è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027 e 2028 del campionato del mondo MotoGP», annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento delle moto da 850cc nella classe regina.

Dopo l'exploti del mondiale vinto, gli anni successi in sella alla M1 sono stati meno fortunati per Quartararo, che ha costantemente perso posizioni in classifica. Secondo nel 2022, è sceso al 10/o posto nel 2023 e poi al 13/o nel 2024. Il 2025 è stato caratterizzato da una leggera ripresa per il nizzardo, con cinque pole position e un secondo posto al Gp Spagna, che gli hanno permesso di concludere nono nella classifica generale. In questa stagione, ha avuto come miglior risultato un quinto posto nel Gp di Francia e attualmente, con il campionato in pausa, occupa la 14/a posizione in classifica.