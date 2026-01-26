Horner, possibile rientro in F1: è in trattativa per acquisire una quota del team Alpine

Christian Horner potrebbe tornare in Formula 1 come comproprietario del team Alpine, secondo quanto riferito dal consulente senior del team Flavio Briatore, secondo il quale Horner è in trattativa per acquisire una quota di minoranza del 24% nel team di proprietà della Renault, attualmente detenuta dal gruppo di investitori Otro Capital. Otro include la star di Hollywood Ryan Reynolds e le grandi stelle del football americano Patrick Mahomes e Travis Kelce. Venerdì, in occasione del lancio della livrea Alpine, Briatore ha dichiarato che «alcuni gruppi» sono interessati alla quota di Otro. «Conosco Christian da molti anni, parlo comunque con Christian, ma questo non mi riguarda», ha detto.

«Prima bisogna acquistare la quota di Otro, e poi la Renault deve accettare l'acquirente, e poi vediamo cosa succede. Ma non c'è alcun collegamento con me, perché sta negoziando con Otro, non con noi». Horner, 52 anni, ha dovuto andarsene lo scorso luglio dopo due decenni alla Red Bull, dove è stato team principal, vincendo otto titoli mondiali piloti e sei costruttori. Non era più intoccabile dopo un caso di cattiva condotta, sebbene fosse stato scagionato da un'indagine interna, e ci fosse anche una lotta di potere ai vertici del team. Secondo quanto riferito, starebbe puntando a un ritorno in F1, e si vocifera che preferirebbe una partecipazione in una squadra piuttosto che solo il ruolo di team principal. Horner è stato recentemente accostato alla posizione di team principal di Aston Martin, ma la cosa non si è concretizzata.