Horner (Red Bull) parla di Verstappen: "Nel 2022 ha raggiunto un livello di guida mai visto prima"

"Penso che il campionato del 2021 passerà alla storia come qualcosa di epico, sarà ricordata come una delle più grandi sfide della storia della F1". A parlare così è Christian Horner, team principal della Red Bull, il quale fa un passo indietro e si riferisce al duello tra il suo Max Verstappen e Lewis Hamilton conclusasi con la vittoria all'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Un successo che aveva portato il primo titolo mondiale al pilota olandese, ma sporcato dalla decisione clamorosamente sbagliata del direttore di gara Michael Masi che aveva favorito proprio il numero uno della Red Bull ai danni del rivale della Mercedes.

Ma il campionato 2022 è stato completamente diverso, con la RB18 e Verstappen dominanti: "Ci si dimentica quanto Max sia ancora giovane, ha appena 25 anni ed ha vinto due mondiali compiendo un ulteriore passo in avanti", prosegue Horner. "La maturità raggiunta quest'anno l'ha portato a raggiungere un livello di guida eccezionale. Basta vedere come si è comportato a inizio anno: la doppia vittoria di Imola è stata spettacolare, la sua gara a Miami in lotta con Leclerc pure. La sfida con la Ferrari ruota a ruota è stata sbalorditiva nella prima parte del 2022".

"Poi Max ha proseguito in maniera impeccabile come fosse un metronomo", prosegue Horner. La pressione è aumentata, ma lui non ne ha mai risentito, anzi, più c'era pressione e più portava a casa risultati e vittorie, alcune incredibili. Mi viene in mente Budapest, dove ha recuperato posizioni su posizioni, poi Spa, dove è stato dominante, Zandvoort dove tutta una nazione era per lui, ma non ha perso la concentrazione ed è stato perfetto".

"Per Verstappen è stata una stagione sensazionale, ma anche per la squadra e vincere il titolo mondiale piloti e costruttori in Giappone, con ancora quattro gare da disputare, è stato un gran traguardo. E poi fatemi dire che il nostro patron Dieter Mateschitz, purtroppo scomparso lo scorso 22 ottobre, è riuscito a vedere la sua squadra conquistare il mondiale a Suzuka, gara che si è disputata il 9 ottobre. E per tutti noi è stato molto speciale", ha concluso Horner.

Verstappen nel 2022 ha battuto tutti i record di vittorie in un singolo campionato, ben quindici su ventidue gare disputate. Gli altri successi se li sono divisi Charles Leclerc, tre volte sul gradino più alto del podio, Sergio Perez, primo in due occasioni, poi Carlos Sainz e George Russell. Verstappen, che ha debuttato in F1 nel GP di Australia del 2015 con la Toro Rosso (oggi Alpha Tauri), ha preso il via in 163 gare vincendone 35, siglando 20 pole e salendo sul podio 77 volte in totale. E' inoltre partito dalla prima fila 42 volte ed ha segnato 21 giri più veloci in gara.