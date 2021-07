Hugo Millan è morto: il motociclista 14enne è stato investito in gara da un altro pilota

Drammatico incidente sulla pista di Aragon, in Spagna: Hugo Millan è morto. Il motociclista 14enne spagnolo è stato investito in gara da un altro pilota: dopo essere caduto, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal pilota polacco Oleg Pawelen che sopraggiungeva. Il giovanissimo pilota della European talent cup è deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate nell’incidente avuto nella prima gara in programma oggi.

La morte comunicata dopo la gara del Mondiale Junior Moto3

La direzione della corsa ha deciso di non fermare l'evento, mentre le seconde gare della ETC e del CEV Moto2 sono state annullate. La comunicazione della morte di Hugo Hugo Millan è stata data al termine della gara del Mondiale Junior Moto3.

