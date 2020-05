Hulkenberg, il pilota giusto per un top team, ma che tutti in F1 hanno già dimenticato

E' un pilota di vasta esperienza, uno di quelli che portano punti in cascina ed è spesso risultato molto utile nello sviluppo delle monoposto che ha guidato. Ma nel 2020 non ci sarà al via del Mondiale F1. Stiamo parlando di Nico Hulkenberg, ben 179 Gran Premi disputati tra Williams, Force India, Sauber e Renault, un pilota di cui molti ora si domandano: perché non lo ha preso la Ferrari? Hulkenberg, che può vantare anche una vittoria alla 24 Ore di Le Mans con la Porsche LMP1 ottenuta nel 2015, non si scoraggia e guarda al 2021 con ottimismo: "Tornare al più presto in F1 resta il mio obiettivo, mi piacerebbe molto, ma al momento, ovviamente, è difficile dire se possa accadere. Ci sono tanti fattori in gioco. Durante i test invernali dello scorso febbraio, ero un po' disconnesso, in quel periodo ero in viaggio fuori Europa e non ho seguito molto le prove, poi ho parlato con qualche persona dell'ambiente per farmi un'idea di come stesse andando. Sto tenendo i contatti, è presto, ma se ci fosse una buona opportunità la coglierò sicuramente", ha sottolineato.

La voglia di rientro nel 2021 c'è, quindi, ma non deve essere soltanto per fare numero: "Non parlo di lottare per la vittoria, ma almeno di avere una macchina per puntare alla top 10". Hulkenberg aveva sperato nella Ferrari, ma non c'è stato nulla da fare, ed ora guarda alla Mercedes nel caso Valtteri Bottas non venga riconfermato a fine stagione. Ma sarà dura perché Toto Wolff ha nel mirino il giovane George Russell, ora alla Williams, ed è anche stuzzicato dall'idea Sebastian Vettel. Quali le opzioni per Hulkenberg? Non di certo la Renault, che lo ha scaricato a fine 2019 ed ora rimpiange di averlo fatto perché è rimasta senza pilota per il 2021 dopo che Daniel Ricciardo ha annunciato il passaggio alla McLaren. Per Nico, un possibile futuro potrebbe essere alla Haas o all'Alfa Romeo, ma c'è anche il rischio che non riesca più a rientrare in F1. E sarebbe un gran peccato.