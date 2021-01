Hummer entra in Extreme E e sposa l’elettrico anche nelle competizioni

È pronto a tornare, ma da elettrico ed è persino pronto a correre. Hummer infatti, dopo aver annunciato il proprio ritorno ad emissioni zero, ha fatto sapere che il suo nome sarà accanto a quello di Chip Ganassi Racing per uno tra i 10 team che parteciperà alla prima stagione della Extreme E.

Si sapeva che Chip Ganassi Racing aveva opzionato un posto nel nuovo campionato di suv elettrici e che Sara Price sarebbe stata la pilota di sesso femminile. Ora si sa che il pilota uomo sarà Kyle LeDuc, 6 volte campione della Pro-4, classe regina del Lucas Oil Off Road Racing Series (LOORRS), campionato di corse in fuoristrada che si svolge negli USA e in Messico dal 2009.

E si sa che Hummer sarà il secondo costruttore ufficiale, dopo Cupra, a sposare il progetto Extreme E che vede altre presenze di eccezione come quelle di 3 team posseduti da altrettanti campioni di Formula 1: l’X44 di Lewis Hamilton, il Rosberg Xtreme Racing di Nico Rosberg e il JBXE di Jenson Button che sarà anche pilota della sua Odissey.

Così si chiama infatti il suv da 400 kW con due motori con il quale tutti i team correranno, ma con la possibilità di personalizzare la carrozzeria. La veste dell’Hummer da corsa ricorderà da vicino il nuovo Hummer EV che di cavalli ne ha oltre 1.000 con una coppia di 15.600 Nm e uno 0-100 km/h in 3 secondi.

Tra le altre presenze di eccezione nel primo campionato di Extreme E ci sono il “caimano” Sebastien Loeb (9 campionati del mondo rally di fila dal 2004 al 2012) e Carlos Sainz (2 campionati del mondo rally e 4 Dakar), anch’egli pilota e titolare allo stesso tempo del proprio team Acciona Sainz XE Team.

Tra gli altri nomi di rilievo ci sono il team Andretti United Extreme E e Techeetah, entrambi già impegnati in Formula E. In quest’ultimo caso parliamo della squadra che negli ultimi 3 campionati ha fatto quasi l’en-plein raccogliendo 3 titoli piloti e due per team.

Anche Chip Ganassi non è un nome da poco, visto che parliamo di una realtà presente nel mondo delle corse dal 1990 con 230 vittorie, tra le quali 8 alla 24 Ore di Daytona, 4 alla 500 miglia di Indianapolis e anche una alla 12 Ore di Sebring e una alla 24 Ore di Le Mans con la Ford nel 2016 nella classe GTE.

Con Chip Ganassi hanno corso e vinto piloti come Eddi Cheever, Michael Andretti, Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti, Tony Kanaan e Graham Rahal. Il team americano ha in bacheca 18 campionati vinti, tra i quali 9 nella Indycar e 4 nella Grand-Am.

Il calendario della Extreme E prevede la prima tappa ad Al-Ula in Arabia Saudita (3-4 aprile) seguita da Lac Rose in Senegal (29-30 maggio), Kangerlussuag in Groenlandia (28-29 agosto), Para in Brasile (23-24 ottobre) e si chiude in Patagonia l’11-12 dicembre in Argentina.