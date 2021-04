Hyundai in pista anche con la nuova Elantra N TCR. Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz confermati dall’italiana BRC

Erede diretto della grande tradizione dei campionati per vetture turismo, che richiamano in qualche modo le vetture di serie, il WTCR - FIA World Touring Car Cup – prova a rilanciarsi quest’anno, dopo essere stato quasi dimenticato nella mini stagione 2020 così tribolata a ogni livello. Una mano in questo senso arriva dalla Hyundai. Il brand coreano impegnato a 360° nei rallies, sta ampliando i suoi interessi, svariando dal nuovo ETCR, la serie dedicata alle berline elettriche, al WTCR, dove ricordiamo, ha vinto le prime due edizioni nel 2018-2019.

Hyundai sarà della partita con una vettura nuova di zecca la Elantra N TCR affidata ai team BRC e Engslter, che schierano entrambe una coppia di piloti Hyundai Motorsport Customer Racing. Il passaggio alla nuova vettura, presentata in anteprima nel settembre 2020, arriva dopo tre stagioni di successo nella serie con la Hyundai i30 N TCR. In questo periodo i clienti Hyundai hanno raccolto numerosi successi, a partire dal titolo team nel 2018. In totale i piloti della i30 N TCR hanno vinto 21 gare e sono saliti sul podio esattamente nella metà delle gare della serie. La nuova auto è basata sulla Hyundai Elantra N stradale e dispone di un nuovissimo motore turbo da 2 litri.

Lo schieramento Hyundai nel WTCR prevede Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz confermati dall’italiana BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse con cui hanno vinto il titolo piloti rispettivamente nel 2018 e nel 2019, mentre il loro rapporto con Hyundai Motorsport Customer Racing è iniziato nel 2018. Anche Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team si unisce nuovamente alla griglia, ma con una nuova formazione di piloti per il 2021. Accanto a Luca Engstler, che è alla seconda stagione completa nella serie, ci sarà Jean-Karl Vernay, pilota velocissimo che si occupa anche dei test della Hyundai Veloster N ETCR.

Anche se si appresta a iniziare la sua prima stagione in una Hyundai, Vernay è un nome molto familiare al volante di una vettura TCR, con un totale di cinque vittorie WTCR e un miglior piazzamento a punti della scorsa stagione. In una carriera che ha anche incluso stint nelle serie open wheel e sportscar, il francese vanta anche il titolo 2017 TCR International Series - il precursore del WTCR.

E’ ovvio che anche per due squadre così forti il cambio di vettura per il 2021 presenterà una nuova sfida, ma contano entrambe di arrivare ben preparate al weekend di apertura al Nürburgring per le due gare previste sulla Nordschleife, con l'obiettivo di riprendersi con gli interessi da una stagione deludente nella campagna 2020 ridotta.

Dopo il primo round in Germania, che ancora una volta condivide il fine settimana con la 24 Ore del Nürburgring, la serie è destinata a spostarsi in altri sette circuiti. Il calendario prevede le gare di casa per Michelisz e Tarquini all'Hungaroring e all'Adria Raceway, e per Hyundai all'Inje Speedium in Corea del Sud, prima che la stagione si concluda sul celebre circuito cittadino di Macao.

Gabriele Tarquini che a 59 anni non nasconde rinnovate ambizioni, dice: "Questo è il più preparato per l'inizio del WCTCR dal 2018, quando ho vinto il titolo. A quel tempo, avevo fatto parte dello sviluppo della Hyundai i30 N TCR, e in questa stagione abbiamo fatto dei test con la Hyundai Elantra N TCR dalla scorsa estate. Questo dovrebbe mostrare le prestazioni di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse in pista quando iniziamo a correre. Ogni anno il WTCR è molto competitivo, ma questo nostro approccio può fare una grande differenza e rivelarsi un vantaggio sugli altri piloti”.

Conclude Andrea Adamo, il team principal di Hyundai Motorsport: "Abbiamo fatto tutto il possibile per permettere ai team dei nostri clienti di competere per il titolo WTCR anche in questa stagione. Per diversi motivi non siamo stati contenti dei risultati dello scorso anno, ma in passato queste squadre hanno avuto molto successo, quindi abbiamo puntato a costruire su questo piuttosto che ripartire da zero. Abbiamo coinvolto i nostri quattro piloti del Customer Racing e le squadre in ogni fase dello sviluppo della Hyundai Elantra N TCR, così ognuno è stato in grado di acquisire molta esperienza con la vettura, che possono subito sfruttare quando inizieremo a correre. Anche ora, però, non possiamo stare fermi. Supportati dai nostri ingegneri del Customer Racing ci sono altri test prima della gara al Nürburgring per garantire il miglior inizio di stagione possibile".