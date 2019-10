Hyundai Veloster N ETCR in pista, test all'Hungaroring per la prima elettrica da corsa del marchio

BUDAPEST - Il processo di “elettrificazione” del motorsport prosegue spedito. In Formula E, che inizia la sua sesta stagione il prossimo 22 novembre in Arabia Saudita, c’è l’ingresso di due colossi come Mercedes e Porsche. In Germania. La tradizionale ADAC Opel Rally Cup, abbandonerà le Adam R2, con cui si è corso finora questo monomarca, sostituendole con la nuovissima Corsa elettrica.

Intanto, qualche settimana fa, è scesa in pista per il primo test la nuova Hyundai Veloster N ETCR, il primo progetto di auto da corsa elettrica dell'azienda, destinata come dice la sigla al primo campionato vetture turismo elettriche in configurazione TCR.

La vettura nuova di zecca ha completato senza problemi due giorni di prove all'Hungaroring vicino a Budapest lo scorso fine settimana, completando il test senza problemi. La due giorni sul circuito ungherese, che fa parte dei calendari FIA WTCR e TCR Europa, le due massime competizioni per le turismo, ha permesso agli ingegneri di saperne di più sul bilanciamento del telaio su un tracciato tecnico e di iniziare a sfruttare la potenza del motore elettrico montato centralmente per massimizzare prestazioni ed efficienza.

Presentata all'inizio di settembre allo IAA di Francoforte, la Veloster N ETCR è la prima auto da corsa elettrica costruita da Hyundai Motorsport, che come noto ha vinto lo scorso anno il WTCR. Alias il campionato mondiale turismo con Gabriele Tarquini . Il layout del motore centrale e la trazione posteriore sono una novità per il team che ha sede ad Alzenau, in Germania. Con le batterie montate sul pavimento e sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante, il telaio è radicalmente diverso da qualsiasi precedente progetto Hyundai Motorsport.

Andrea Adamo, il tecnico italiano direttore del team Hyundai Motorsport, spiega: “Il primo test per ogni nuovo progetto è sempre un momento molto importante, ma con l'ETCR Hyundai Veloster N assume un significato maggiore. È la nostra prima auto da corsa elettrica e il nostro primo telaio con motore centrale e trazione posteriore. Abbiamo dimostrato con i30 N TCR e Veloster N TCR che possiamo produrre un'auto da turismo molto potente, ma ora abbiamo molto da imparare su questo nuovo pacchetto prima dell'inizio delle gare nel 2020. I prossimi mesi saranno molto pieni. Di fronte abbiamo essenzialmente due sfide: dobbiamo sviluppare il telaio, ma anche imparare a utilizzare l'energia delle batterie e dei motori in modo efficace. Tuttavia, con il programma di test in corso, sono fiducioso che i nostri ingegneri saranno in grado di produrre un'altra auto vincente".