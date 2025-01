Iato Motorsport, un prototipo italiano per la Dakar 2026. Leggera e potente, correrà nella classe Challenger T3

La Dakar 2025 è terminata di recente, ma i team e i costruttori stanno già pensando alla prossima maratona automobilistica nel deserto. Tra questi c'è anche una realtà italiana, la Iato Motorsport, che ha messo a punto un nuovo progetto per un prototipo destinato alla classe Challenger T3. Si tratta di una vettura tutta nuova, realizzata su un telaio interamente in acciaio CrMO, e spinta da un motore 1.0 turbo dalla potenza prossima ai 200 CV, con 4 ruote motrici e un peso minimo regolamentare di appena 900 Kg. L'intento della Iato Motorsport è quello di primeggiare nella classe in questione con un prototipo made in Italy, per scrivere una pagina inedita nella lunga storia della Dakar, dove invece la tecnologia tricolore ha trionfato già tra le moto ed i camion. Con la fase di costruzione già avviata, si attende la primavera per svolgere i primi test.