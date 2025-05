IBM e Scuderia Ferrari HP svelano la nuova App: introdotta l’Intelligenza Artificiale per potenziare l’esperienza dei tifosi di tutto il mondo

ARMONK – In un’epoca in cui la Formula 1 è sempre più un’esperienza globale, Scuderia Ferrari HP e IBM hanno deciso di compiere un passo decisivo per trasformare il legame che li lega con i suoi tifosi. È stata, così, presentata la nuova versione dell’app ufficiale della Scuderia Ferrari, un progetto che va ben oltre il semplice restyling estetico. Al centro di questa rivoluzione c’è l’Intelligenza Artificiale generativa, un’innovazione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui i fan vivono i weekend di gara e l’intera stagione.

La nuova app, disponibile per la prima volta anche in lingua italiana, è pensata per offrire un’esperienza immersiva e su misura per ciascun utente, portando i tifosi dentro al cuore pulsante dell’attività del team, anche a migliaia di chilometri di distanza dai circuiti. A fare la differenza sono le funzionalità basate su IBM watsonx, una piattaforma di AI sviluppata per trasformare dati complessi in contenuti fruibili, narrativi e interattivi. Non si tratta solo di statistiche e grafici: ogni gara, ogni strategia, ogni decisione viene tradotta in una narrazione accessibile, coinvolgente e personalizzata.

Tra le novità più significative spiccano i riepiloghi delle gare generati dall’intelligenza artificiale. Poche ore dopo la bandiera a scacchi, l’app è in grado di fornire una sintesi dettagliata della prestazione della Scuderia Ferrari HP, includendo le dichiarazioni sia dei piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton che del Team Principal Frederic Vasseur, trasformando i numeri asettici della telemetria e delle strategie in un racconto vivo e immediato. È un modo per permettere anche ai fan meno esperti di comprendere a fondo le dinamiche della corsa e di sentirsi parte integrante dell’evento.

Ma l’innovazione non si ferma al racconto della gara. L’applicazione consente di visualizzare dati post-gara interattivi, come le condizioni meteo, le scelte di pneumatici, la strategia adottata e persino il comportamento della vettura curva dopo curva. Questo livello di dettaglio, un tempo riservato ai tecnici e agli addetti ai lavori, ora è disponibile per tutti trasformando l’esperienza del tifoso in qualcosa di più vicino al lavoro di un vero ingegnere in pista.

Un’altra funzionalità interessante è rappresentata dagli approfondimenti storici. Grazie ai modelli linguistici di IBM, l’app è in grado di confrontare le performance attuali con quelle passate, risalendo a momenti iconici nella storia della Scuderia di Maranello. Questo tipo di analisi permette ai fan di inquadrare meglio il valore di ogni singola prestazione, creando un legame diretto con il glorioso passato del team del Cavallino Rampante. Le vittorie leggendarie, le piste simbolo e i campioni del passato tornano così a vivere in chiave moderna, alimentando un senso di appartenenza e continuità.

Oltre agli strumenti di analisi e narrazione, l’app ridisegnata punta molto anche sull’interattività. I fan possono ora inviare messaggi direttamente alla Scuderia Ferrari, con la possibilità che i loro pensieri vengano condivisi sui canali ufficiali del team. Un modo per dare voce alla passione dei tifosi e trasformarla in un elemento attivo della comunicazione Ferrari. A questo si aggiungono sondaggi giornalieri, che coinvolgono gli utenti su temi legati alle prestazioni, alle strategie o ai ricordi più belli, rendendo l’app un punto di incontro costante e dinamico per la community ferrarista.

Il progetto non si limita alla stagione in corso. IBM e Scuderia Ferrari HP hanno annunciato che nel corso del 2025 verranno introdotte nuove funzionalità per arricchire ulteriormente l’esperienza, confermando l’impegno congiunto verso una trasformazione digitale sempre più avanzata e coinvolgente. In questo senso, l’app non è solo uno strumento di comunicazione, ma un vero e proprio ponte tra i dati, la tecnologia e l’emozione che solo la Formula 1 è in grado di trasmettere.

Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications di IBM, ha dichiarato: «IBM e Ferrari condividono la responsabilità per il progresso, l'innovazione e l'eccellenza. Con l'intelligenza artificiale, stiamo creando un nuovo modello per il coinvolgimento digitale dei fan che li avvicina ancora di più alla Scuderia Ferrari, indipendentemente dal fatto che si tratti di un weekend di gara o meno. L'app è costruita con le stesse tecnologie di dati e analytics utilizzate dai clienti IBM in tutti i settori per ottenere esperienze cliente migliorate, aiutare i dipendenti a raggiungere nuovi livelli di produttività e poter prendere decisioni di business più informate e basate sui dati».

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, si è detto estremamente soddisfatto: «Questa app vuole avvicinare tutti i nostri fan al cuore del mondo delle corse della Ferrari. Con la tecnologia di AI all'avanguardia di IBM e il nostro impegno condiviso per l'innovazione e l'eccellenza, stiamo creando un'esperienza digitale degna del nome Ferrari. Il progetto è stato appena lanciato e diventerà sempre più completo nei prossimi mesi, massimizzando le potenzialità degli strumenti che IBM sta mettendo a disposizione. Sono impaziente di vedere i tifosi interagire con questa nuova app, entrando in una nuova dimensione dell'esperienza Ferrari».

In definitiva la nuova app di Scuderia Ferrari HP e IBM, scaricabile sia nell’App Store Apple che nel Google Play Store, rappresenta un perfetto esempio di come la tecnologia possa essere al servizio della passione. È un’evoluzione coerente con i tempi, ma anche un ritorno all’essenza dello sport: il desiderio di condividere, comprendere e vivere a fondo ogni istante di gara. Che si tratti di una curva al limite o di una strategia vincente, tutto può essere raccontato, analizzato e vissuto in tempo reale. E per i tifosi della Rossa, questo significa una sola cosa: essere sempre più vicini alla Ferrari, dentro e fuori dalla pista.