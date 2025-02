IGTC, Giancarlo Fisichella al via della 1.000 km di Suzuka con la Ferrari 296 GT3

ROMA – Giancarlo Fisichella torna sulla scena internazionale del Motorsport. Il pilota romano prederà parte a una gara di assoluto rilievo: la 1000 km di Suzuka, evento che da quest'anno è rientrata nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge. Per l'ex pilota di Formula 1 e veterano delle competizioni GT, si tratta di un ritorno sul palcoscenico internazionale. Infatti negli ultimi anni “Fisico” si è focalizzato sul Campionato Italiano Gran Turismo ottenendo numerose vittorie e due titoli in Endurance con la Ferrari gestita dalla Scuderia Baldini.

A 52 anni Fisichella ha ancora molto da dire nel mondo delle corse. La chiamata del team LM Corsa rappresenta, così, un'opportunità imperdibile per rimettersi alla prova in un contesto altamente competitivo. Il team giapponese, supportato da Osaka Toyopet Group, gli affiderà il volante della Ferrari 296 GT3 numero 60, che dividerà con il pilota locale Shigekazu Wakisaka e un terzo compagno di squadra ancora da definire. L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'Osaka Auto Messe, dove è stata svelata anche la livrea della vettura, caratterizzata dal rosso Ferrari attraversato da una fascia tricolore bianco-rosso-verde, proprio in omaggio all'Italia e al suo nuovo pilota.

Fisichella non è nuovo ai successi con Ferrari nelle competizioni GT. Lo scorso anno il romano ha conquistato il titolo Endurance nel Campionato Italiano GT al volante della 296 GT3 della Scuderia Baldini in equipaggio con Arthur Leclerc e Tommaso Mosca. La sua esperienza e il suo talento saranno dunque un valore aggiunto per il team LM Corsa, che punta a ben figurare nella classica giapponese. Inoltre, per prepararsi al meglio in vista dell'appuntamento di settembre, il pilota romano potrebbe disputare ulteriori gare con il team nipponico nel GT World Challenge Asia.

La 1000 km di Suzuka è una delle gare più iconiche del panorama Endurance e rappresenta una sfida impegnativa sia per i piloti che per le vetture. Il circuito nipponico è noto per il suo layout tecnico e per le condizioni climatiche spesso imprevedibili, elementi che rendono questa competizione particolarmente affascinante e difficile da affrontare. Per Fisichella sarà anche un'occasione speciale per tornare a gareggiare su un tracciato che gli ha regalato momenti indimenticabili in carriera, come il secondo posto nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, conquistato nel 2005 al volante della Renault R25.

La squadra LM Corsa, che prende parte al GT World Challenge Asia proprio con la Ferrari 296 GT3, si sta preparando al meglio per affrontare la sfida di Suzuka. Oltre all’impegno con la Ferrari, il team continuerà a schierare una Lexus LC500 nel campionato Super GT, con Hiroki Yoshimoto e Shunsuke Kohno come piloti principali. La partecipazione alla 1000 km di Suzuka segna quindi un ulteriore passo in avanti per la squadra giapponese che punta a ben figurare nel panorama internazionale.

L’entusiasmo per il ritorno di Fisichella in una competizione di rilievo globale è palpabile. I numerosi tifosi ed appassionati non vedono l’ora di rivederlo in azione su un palcoscenico prestigioso come quello di Suzuka. Il conto alla rovescia per l’appuntamento di settembre è già iniziato e l’attesa per questa sfida si fa sempre più intensa.