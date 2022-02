Rovanperä con la Toyota vince il Rally di Svezia e passa in testa del mondiale. Neuville su Hyundai secondo in gara e nella generale

UMEÅ – Il nuovo leader del campionato del mondo di Rally non è mai stato così giovane. È il 21enne Kalle Rovanperä, ingaggiato dalla Toyota la stagione scorsa. Con la Yaris ibrida ricaricabile, il rampante finnico ha vinto la sua terza gara iridata, il Rally di Svezia al quale non hanno preso parte né il compagno di squadra Sébastien Ogier né Sébastien Loeb (Ford Puma). Oltre ai 25 punti del successo, si è assicurato anche i 4 della piazza d'onore del Power Stage, vinto da Ott Tänak (5 punti in due gare) con la Hyundai i20 N.

Nella generale, Rovanperä (6 cronometrate vinte contro le 4 di Tänak) si è portato a quota 46. Alle sue spalle, in assoluto e in Svezia, c'è il belga Thierry Neuville. Nella prova scandinava gli ha reso 22 secondi, nella classifica iridata accusa un ritardo di 14 lunghezze. Il belga, che aveva chiuso in testa la giornata di venerdì e che sabato era scivolato anche fuori dal podio, ha recuperato prima su Lappi e ha poi beneficiato del ritiro forzato di Elfyn Evans, entrambi con la Yaris.

Lappi è comunque riuscito a rimanere sul podio, terzo a 8,6'' da Neuville, mentre il giapponese Takamoto Katsuta ha chiuso il Rally di Svezia al quarto posto con l'ultima delle Yaris arrivate al traguardo. Poi Gus Greensmith, che seppur con un ritardo di oltre 3 minuti e 20 secondi, è stato il migliore della squadra M-Sport con la Ford Puma, pur non potendo contribuire alla classifica costruttori. Il “privatista” britannico è il quarto della generale con 20 punti, 7 in meno rispetto a Loeb (la cui presenza in Croazia pare esclusa) e uno in più di Ogier.

Fra i piloti del Wrc1, solo un altro, Oliver Solberg con la Hyundai i20 N, è rimasto nella Top 10: lo svedese ha chiuso sesto a 5:39.4 dal vincitore. Poi Andreas Mikkelsen, che con la Skoda Fabia è risultato il primo del Wrc2 (è anche nono della generale con 12 punti). La terza delle 13 tappe del Wrc è in programma tra il 21 e il 24 aprile in Croazia.