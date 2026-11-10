Il blu torna in FE: dopo l'addio della Maserati, la Jaguar Tcs lo riporta nel mondiale elettrico con le monoposto Gen4

LONDRA - «La vettura da competizione più avanzata che Jaguar abbia mai creato». È così che il costruttore britannico, vincitore del titolo a squadre dell'ultimo mondiale di Formula E, ha presentato la nuova I-Type 08 con la quale correrà la stagione 13 della rassegna elettrica, la prima del quadriennio Gen4. La monoposto «rappresenta un significativo passo avanti in termini di prestazioni, tecnologia e innovazione nel settore dei veicoli elettrici», insiste dal quartier generale londinese di Knightsbridge la casa automobilistica controllata dall'indiana Tata. Dal punto di vista estetico, la squadra abbandona il nero e riporta il blu in Formula E, tinta con la quale aveva corso l'italiana Maserati.

Come Porsche negli ultimi due campionati, anche Jaguar sarà al via con sei macchine: le due ufficiali con Antonio Felix Da Costa e Stoffel Vandoorne, entrambi già una volta iridati di Formula E (18 successi e 31 podi in totale), e le due delle scuderie clienti Envision, affidate a Maximilian Günther e Zak O'Sullivan, e l'australiana Fortescue (che ha rilevato la quota di maggioranza della Penske) che ha annunciato di schierare Dan Ticktum e Taylor Barnard.

Jaguar è un costruttore abituato a vincere: in media una gara ogni cinque (26 su 144), malgrado tra il debutto, avvenuto nell'ottobre del 2016, e la prima affermazione assoluta, che Mitch Evans (adesso alla Opel Gse) aveva ottenuto a Roma, siano trascorsi quasi tre anni. Ha anche una assidua frequentazione del podio sul quale sale nel 43% delle occasioni e piazza una pole quasi ogni dieci partenze. Con sei monoposto in griglia punta a tutti e tre i titoli (piloti, squadra e costruttori): un risultato finora mai raggiunto da alcuna casa automobilistica.

«Il lancio della Jaguar I-Type 08 segna un nuovo entusiasmante capitolo per la scuderia, che compete ai massimi livelli del motorsport elettrico. Vincere il mondiale a squadre contro una concorrenza così agguerrita la scorsa stagione è stato un risultato straordinario, soprattutto considerando lo sviluppo della nostra prima vettura per l'era Gen4, che promette di essere spettacolare in pista e di rappresentare un vero e proprio salto di qualità nelle prestazioni della Formula E», ha dichiarato Ian James, team principal della Jaguar Tcs Racing.

Con le nuove norme, che prevedono anche due format distinti di gare e altrettanti pacchetti aerodinamici, i costruttori hanno più margini di manovra nello sviluppo, inclusi progettazione e integrazione di motore, inverter, cambio, sospensioni posteriori, differenziale posteriore attivo, sistema di raffreddamento, alberi di trasmissione e cablaggi elettrici, che si aggiungono a software e controlli per tutti i sistemi. Jaguar ha progettato internamente anche i sistemi frenanti anteriori e posteriori “brake-by-wire” e i convertitori Dc/Dc. Sul fronte delle prestazioni, le monoposto Gen4 sono accreditate di un'accelerazione superiore a quelle di Formula 1, ma anche di una riduzione dei tempi sul giro fino a 10 secondi rispetto alle Gen3. Se ne saprà di più a Madrid, dove la prossima settimana (16-20) sul circuito di Jarama sono in programma i test che aprono la stagione 13.