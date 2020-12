Il campione del mondo Hamilton positivo al Covid-19, salterà il prossimo GP di Sakhir

Colpo di scena, Lewis Hamilton è positivo al Coronavirus. Il sette volte campione del mondo non potrà correre il Gran Premio di Sakhir in programma domenica, saltando una gara per la prima volta da quando è in Formula 1. La conferma ufficiale è arrivata dalla FIA e dalla Mercedes, che annuncerà "a tempo debito" il suo sostituto: in teoria dovrebbe essere uno fra Stoffel Vandoorne e Esteban Gutierrez, le due riserve ufficiali. Proprio oggi il belga completa a Valencia i test collettivi della Formula E, e come già programmato volerà verso il Bahrain. Ma potrebbe essere anche la chance di George Russell, da due stagioni in prestito alla Williams, se la scuderia britannica concedesse di "liberarlo". Ipotesi però più macchinosa.

"Lewis ha effettuato tre test la scorsa settimana ed è sempre stato negativo. L'ultimo controllo è avvenuto domenica pomeriggio sul circuito del Bahrain, come parte del programma di controlli standard", ha spiegato la scuderia campione in carica. "Lunedì, tuttavia, si è svegliato con lievi sintomi e allo stesso tempo stato informato di aver avuto contatti con una persona risultata poi positiva, prima del suo arrivo in Bahrain. Lewis ha effettuato quindi un ulteriore test che ha dato risultato positivo, come confermato da una controverifica".

Il 35enne britannico adesso è in autoisolamento, in base ai protocolli sanitari previsti, ma la Mercedes tiene a precisare: "Al di là di leggeri sintomi, è in forma e sta bene".

Si tratta del terzo caso conclamato di COVID-19 fra i piloti del Circus, dopo quelli dei due portacolori Racing Point: Sergio Perez è stato costretto a fermarsi per la doppia tappa di Silverstone, Lance Stroll durante il weekend del Nurburgring, entrambi rimpiazzati da Nico Hulkenberg.