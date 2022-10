Il caso budget cap - Binotto all'attacco della Red Bull: "Nel 2021 in F1 c'era un team illegale"

Dopo giorni e giorni di silenzio, la Ferrari si è fatta sentire in merito alla sanzione, leggera (troppo) inflitta alla Red Bull per avere sforato il budget cap. A parlare, da Maranello, è Mattia Binotto, il team principal, non presente in Messico: "C'erano delle preoccupazioni da diverse settimane, anche da mesi e io stesso avevo detto a inizio stagione che controllare i costi dei team era determinante per il campionato, e così si è rivelato. E' risultato che uno ha speso più di tutti, una squadra che nel 2021 era dunque illegale, è un dato di fatto dal quale non si scappa. Quei due milioni in più spesi fanno la differenza, parliamo di un paio di decimi al giro che hanno modificato le sorti del campionato scorso. La sanzione data non compensa il vantaggio che ha avuto la Red Bull".