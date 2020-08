Il Ceo Renault De Meo rassicura il team Renault F1 con un programma di rilancio

BARCELLONA - Nel box del team Renault, la scorsa settimana in occasione del Gran Premio di Spagna, c'era per la prima volta il nuovo amministratore delegato del costruttore francese, Luca De Meo. In carica dall'1 luglio, il 53enne manager italiano ha voluto essere vicino al "suo" team F1 proseguendo il giro di conoscenza del gruppo Renault. De Meo infatti, ha visitato tutte (o quasi) le fabbriche dove si producono le vetture, in Francia e nei Paesi esteri. Ecco quindi che, appena si è presentata l'opportunità, il CEO di Renault si è presentato nel box Renault seguendo con grande attenzione il weekend di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

De Meo ha poi voluto parlare con i responsabili della squadra di Formula 1. Un momento molto significativo, durante il quale De Meo ha rassicurato tutti che il programma sportivo non subirà intoppi. Abiteboul, team principal, ha commentato: “Abbiamo molto apprezzato il suo discorso e come si è posto. Ha voluto parlare praticamente con tutti e ci ha tranquillizzato. D’altronde la nostra è una delle aziende di punta della Renault, una delle tante che De Meo ha visitato in questi giorni. Possiamo considerarci una fabbrica come tutte le altre, e ora sappiamo di avere un futuro”.

Qualche giorno dopo, il CEO italiano e Abiteboul si sono rivisti nella sede di Viry-Chatillon, dove si producono le power unit. E il team principal ha spiegato: “Ci siamo confrontati su come gestire il prosieguo della stagione, non certo facile per noi, cercando di cogliere i migliori risultati possibili per poi ripartire con un programma di rilancio per il futuro. Sono felice perché in De Meo ho trovato una persona entusiasta, attenta e appassionata, coinvolta nel nostro lavoro. Le aspettative su di noi sono tante e penso che potranno anche avere un importante peso nel futuro dell’intero gruppo”. De Meo ha dunque responsabilizzato la squadra di F1 ritenendola fondamentale per l’immagine dell’intera Renault, una sorta di braccio armato indispensabile per promuovere nel mondo il marchio.