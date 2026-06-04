Il CIAR fa tappa a Verona per il Rally Due Valli. Nel weekend riparte la sfida al portacolori di ACI Team Italia Daprà

Il CIAR Sparco 2026 fa tappa a Verona per un grande Rally Due Valli il 5 e 6 giugno a riaccendere le sfide su quasi 150 km di prove speciali ricavate fra le colline scaligere. Due vincitori nelle due gare disputate finora, il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, vede al comando per la prima volta da diversi anni un nome diverso, quello di un giovane talento, portacolori di ACI Team Italia, che a Verona avrà l’onore del numero 1: Roberto Daprà. Il trentino della scuderia Pintarally, su Skoda Fabia RS della Delta Rally sempre navigato da Luca Guglielmetti, nel precedente round ha ottenuto una storica vittoria alla Targa Florio, balzando in testa al CIAR Sparco dopo già l’ottimo risultato regalato ha al Ciocco.

A giocarsi la vittoria e le chances tricolori è Andrea Crugnola che in Garfagnana ha regalato alla Lancia Ypsilon Rally HF Integrale di F.P.F Sport la prima vittoria tricolore. In agguato però, dopo una Targa Florio dove ha dimostrato ritmo e velocità per battagliare in vetta, l’equipaggio del Toyota Gazoo Racing Italy: Simone Campedelli e Tania Canton. Sulla GR Yaris Rally2 ufficiale Campedelli al momento siede al 3° posto in campionato, grazie al podio ottenuto in Sicilia ed al punto strappato nella Power Stage. Anche lui sarà a caccia della vittoria, in una gara dove ha collezionato ben 4 secondi posti.



Se tutti i precedenti avranno ancora una volta a disposizione pneumatici Pirelli, non sarà così per Andrea Nucita e Maurizio Messina, che sulla loro Skoda Fabia RS di MS Munaretto per i colori della scuderia Phoenix calzeranno delle Hankook. Il pilota siciliano ha collezionato in due gare un podio al Ciocco ed un quarto posto alla Targa, ma con il salire delle temperature dovrà testare e scoprire gli pneumatici anche con il caldo. Avrà necessità di dimenticare in fretta invece l’errore commesso in Sicilia alla Targa Bostjan Avbelj, anche lui su una vettura ceca di MS Munaretto. Cambio di vettura invece per un grande protagonista del CIAR Sparco, Fabio Andolfi. Il savonese dopo due gare in cui non ha raccolto i risultati sperati è passato alla Skoda Fabia RS, con i colori della Eurospeed, ed ora punta al riscatto. Quinta piazza nel CIAR Sparco al momento poi per Antonio Rusce e Gabriele Zanni, con la Meteco Corse, in cerca su Skoda Fabia RS di continuità e di punti pesanti per il CIR Promozione, dove inseguono Nucita al 2° posto.



Nutritissima la pattuglia di finlandesi scesi a Verona per il terzo atto tricolore, a partire dall’ex pilota di F1 Heikki Kovalainen. Il driver finnico sarà ancora della sfida con una Citroen C3 gommata Dunlop e le note di Patric Ohman, in una gara utile per sviluppare gli pneumatici e cercare confidenza dopo la rottura alla Targa Florio. Della sfida anche l’equipaggio protagonista del WRC2 negli anni passati composto da Lauri Joona e Antti Linnaketo, su vettura ceca di MS Munaretto. In cerca di conferme invece dopo i ritiri su sterrato al Val d’Orcia e in Svezia un altro equipaggio su Skoda di Munaretto, quello composto da Benjamin Korhola e Kristian Temonen per i colori della GASS Racing, che devono continuare a lavorare per crescere su asfalto. Debutto nella stagione 2026 per il barone tedesco Albert Von Thurn und Taxis, navigato da Jara Hain. Obiettivo CIAR Over55 invece per Vittorio Ceccato, in coppia con Stefano Tiraboschi su Skoda della PA per la scuderia Rally Team New Turbomark, mentre Sara Carra e Federica Mauri punteranno alla classifica del CIAR Femminile con i colori della Casarano Rally Team su vettura ceca di Erreffe.



La 44^ edizione del Rally Due Valli entrerà nel vivo venerdì 5 giugno con lo shakedown di Alcenago (2,38 km) dalle 7:30, prima della partenza ufficiale da Veronafiere alle 14:01. La prima tappa proporrà cinque prove speciali per 56,18 chilometri cronometrati: dopo la breve ma spettacolare "Alcenago " (2,38 km), gli equipaggi affronteranno la "Cappella Fasani" (14,59 km) e il grande ritorno della "San Peretto" (12,31 km), che riporta il Due Valli in Valpolicella a distanza di 26 anni dall'ultima apparizione. Nel secondo passaggio la sfida proseguirà in parte in notturna, con la PS4 al via alle 20:33 e la PS5 alle 21:29, prima del riordino conclusivo previsto a Veronafiere alle 22:30. La giornata decisiva di sabato 6 giugno metterà invece sul piatto altri 87,98 chilometri di prove speciali, per un totale di 144,16 chilometri cronometrati nell'arco del weekend. Il percorso sarà incentrato su tre passaggi sulle prove "Moruri" (12,89 km) e "San Francesco " (14,85 km), quest'ultima la più lunga del rally e sede della Power Stage finale prevista alle 18:14, affiancate da altri due passaggi sulla breve "Alcenago ". Dopo la partenza da Veronafiere alle 7:00, gli equipaggi completeranno tre passaggi, prima dell'arrivo finale nel cuore di Verona, in centro a Piazza Bra, previsto dalle 20:15.



CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Daprà 39,5 pti; 2. Crugnola 36 pti; 3. Campedelli 24 pti; 4. Nucita 23 pti; 5. Rusce 12 pti; 6. Avbelj 8 pti; 7. Boulenc 6 pti; 8. Andolfi 5 pti; 9. Sulpizio 4,5 pti; 10. Porta 3 pti.

CLASSIFICA CIRP: 1. Nucita 43,5 pti; 2. Rusce 31 pti; 3. Boulenc 13 pti; 4. Tribuzio 12 pti; 5. Sulpizio 11 pti.

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Di Pietro 42,5 pti; 2. Lucchesi, Cambiaghi 23 pti; 4. Di Giovanni 15 pti; 5. Varesco 12 pti.