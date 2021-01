Il Covid-19 colpisce anche Norris del team McLaren, ora in isolamento a Dubai

Era andato in vacanza a Dubai, ma qualcosa non ha funzionato a dovere e Lando Norris, al controllo del tampone effettuato ieri (lunedì 4 gennaio) dopo aver accusato i sintomi tipici del Covid-19, è risultato positivo. Il pilota della McLaren è così finito in isolamento e vi rimarrà per 14 giorni. La McLaren lo ha rivelato attraverso un proprio comunicato. Norris si trovava a Dubai seguendo un piano di allenamento pre stagione. Norris non riconosceva più i sapori e subito è stato sottoposto al test del tampone. Fortunatamente non soffre di altri sintomi.

L'inglese diventa il quarto pilota di F1 ad aver contratto il virus dopo Sergio Perez, Lance Stroll e Lewis Hamilton. Perez, quest'anno nuovo pilota Red Bull, aveva dovuto saltare due Gran Premi venendo sostituito sulla Racing Point da Nico Hulkenberg nelle due corse di Silverstone, mentre Stroll (anch'egli di Racing Point) ha dovuto alzare bandiera bianca al Nurburgring. Anche in quella occasione, era stato chiamato Hulkenberg. Infine, Hamilton ha dato forfait nel secondo GP del Bahrain venendo rimpiazzato in quella occasione da George Russell.