Il direttore di gara del Mondiale F1, Michael Masi, nella bufera. Ecco perché

Uno dei ruoli più importanti in F1, e allo stesso tempo più complicato, è quello del direttore di gara. Quando svolge il proprio lavoro al meglio, nessuno se ne accorge e tutto rientra nella normalità del ruolo a cui è preposto, ma quando c'è qualcosa che non funziona, ecco che il direttore di gara diventa l'imputato numero uno. Dal 1997 alla vigilia della stagione 2019, Charlie Whiting è stato il regista della F1 e delle gare di contorno. Purtroppo, il giovedì che precedeva il primo GP di quell'anno, a Melbourne, Whiting ci ha lasciato nella notte all'età di 66 anni a causa di un'embolia polmonare. Tra lo sbalordimento generale, fu subito nominato direttore di gara Michael Masi, australiano e già uomo del gruppo del compianto Whiting. Al 42enne "debuttante" è stato concesso un periodo di tempo per adattarsi al meglio al lavoro che si è trovato improvvisamente a dover gestire, ma piano piano si è capito che forse era troppo per lui.

La farsa di Spa-Francorchamps di questa stagione, aveva già minato la credibilità di Masi già soggetto a comunicazioni radio scottanti, in cui i vari rappresentanti delle squadre lo attaccano spesso, sottolineando scorrettezze altrui piuttosto che giustificando le infrazioni dei propri piloti. Un terreno minato in cui muoversi, gestendo un precario equilibrio non solo sportivo, ma anche politico, e il tutto durante il pieno svolgimento della gara. Insomma, un lavoro decisamente complicato e costantemente sotto la lente di ingrandimento di tutti. Oltre a team manager e addetti ai lavori, anche i piloti spesso si espongono a caldo sulle questioni che riguardano la direzione della gara e con l'adrenalina in corpo non di rado ci vanno giù pesanti. Sempre a Spa, l’esempio più eclatante è stato l’intervento radio di Sebastian Vettel dopo l’incidente di Lando Norris in qualifica, con una critica molto dura che ha poi probabilmente condizionato la linea di condotta di Masi il giorno seguente.

Jeddah è stato sicuramente il punto più basso di Masi. Il direttore di gara ha poi avuto un bel da fare durante il caotico Gran Premio dell'Arabia Saudita, con una serie di eventi che si sono susseguiti in grande rapidità, portandolo a commettere diversi errori e prendere decisioni contestabili. Regimi di virtual safety car che sono durati 10 secondi o 10 minuti, la decisione sulla ripartenza, da fermi o lanciata, che arrivava solamente nel corso del giro di uscita dietro la safety-car. Due bandiere rosse (come accaduto in Formula 2, dove la Feature Race è stata una non-gara) di cui una inspiegabile che ha rischiato di decidere a tavolino le sorti del mondiale e infrazioni nemmeno notate, come la prova di partenza di Verstappen in pit lane o Hamilton che accompagna l’olandese fuori pista in curva 27. Per non parlare del fatto che dopo aver tagliato curva 1 Verstappen ha ceduto la posizione a Hamilton, impresa riuscita solamente al terzo tentativo dopo il contatto e il contro-sorpasso illegale, ma solo per poi essere penalizzato di 5” per la stessa infrazione.

L’episodio che ha segnato la condotta di Masi, è stato il tentativo di contrattazione con la Red Bull riguardo alla penalità in arrivo a Max Verstappen, reo di aver tagliato la chicane alla seconda partenza. “Vi darò l'opportunità di partire dalla seconda posizione per il rientro in pista di Max in curva 1-2 - ha detto Masi. La replica di Christian Horner non si è fatta attendere - accettiamo la P2 con Ocon in pole”. “No, scusate è un mio errore, devo riportarvi dietro a Lewis”, ha continuato Masi, cercando di mettere le cose in chiaro e aggiungendo: “Questa è la mia offerta, avete il mio suggerimento, se non accettate avrete la penalità”. Uno scambio di battute che ha lasciato tutti interdetti, tanto da portare lo stesso Masi a giustificarsi al termine della corsa, in cui ha scelto di non tenere la consueta conferenza stampa con i giornalisti, sempre più visti come intrusi da tenere alla larga, concedendosi invece solamente ad un’amichevole intervista con gli uomini della comunicazione della FIA: "Non chiamerei quanto accaduto 'un accordo', dal punto di vista del direttore di gara non ho l'autorità di istruire effettivamente i team a fare qualcosa - ha dichiarato Masi - in quella situazione potevo solo fare un'offerta, la possibilità di farlo, ma era una scelta loro: i commissari hanno ovviamente il potere di imporre sanzioni, ma io posso dare loro la mia prospettiva ed è per questo che ho offerto loro la possibilità di rinunciare a quella posizione".