Il direttore esecutivo del team Alpine Renault, Budkowski, lascia la squadra

Alla vigilia della stagione 2022, sembra partire la riorganizzazione ai vertici del team Alpine di Formula 1: il primo passo, ufficiale, è l'uscita di scena di Marcin Budkowski, che occupava il ruolo di direttore esecutivo. L'ingegnere polacco era arrivato nel team di Enstone nel 2018, destando peraltro alcuni malumori fra la concorrenza trattandosi di una figura ex FIA, che avrebbe potuto portare con sé informazioni molto preziose. Adesso Budkowski saluta, e a farne le veci, provvisoriamente, sarà Laurent Rossi, amministratore delegato del marchio Alpine.

Parole di rito, quelle che hanno accompagnato la comunicazione di fine rapporto. "Ho davvero apprezzato l'essere parte dei vertici del team, prima come Renault e poi come Alpine, con un gruppo di persone talentuose e determinate. Ne seguirò i progressi nelle stagioni a venire", ha affermato Budkowski. E adesso? Tutto sembra condurre verso l'approdo in Alpine di Otmar Szafnauer, mossa di cui si mormorava già in estate ma poi smentita dai diretti interessati. La scorsa settimana il manager americano si è però separato davvero dall'Aston Martin, di cui era team principal, e secondo radio paddock è destinato a ricoprire lo stesso incarico in Alpine.

La scuderia del gruppo Renault, in maniera inusuale, nel 2021 ha operato senza un team principal designato, dividendo le mansioni fra lo stesso Budkowski e il nostro Davide Brivio, ex capo della squadra Suzuki in MotoGP. Nelle scorse settimane erano circolate voci anche di un possibile addio dell'italiano, che tornerebbe fra le due ruote dopo un solo anno di esperienza in F1. Forse la catena di comando dell'Alpine non ha dato i frutti sperati.