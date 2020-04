La F1 inizia il 5 luglio in Austria? Il governo possibilista per accogliere il Circus

Si potrebbe iniziare a prevedere un inizio per il Mondiale F1 2020. Werner Kogler, Vice Cancelliere nonché Ministro dello Sport del governo austriaco, nei giorni scorsi ha comunicato che per la disputa del Gran Premio di Austria in calendario il fine settimana del 5 luglio, c'è un piano immaginabile per farlo svolgere a porte chiuse. Una dichiarazione forte che accende la speranza nel circus della F1. Ovviamente, Kogler giornalmente monitorerà l'evoluzione in Austria del Covid-19 e la decisione finale sarà presa tra qualche settimana. Gli organizzatori del Gran Premio di Spielberg dovranno comunque attenersi a tutte le regole riguardanti nel normative sanitarie.

In Austria la situazione del Coronavirus appare piuttosto migliorata . Da martedì 14 aprile piccoli negozi hanno riaperto le saracinesche mentre dall'1 maggio toccherà agli esercizi commerciali più grandi e ai parrucchieri. Per bar e ristoranti si ipotizza una ripresa a metà maggio, mentre gli eventi restano vietati fino al 30 giugno. Ecco che il Gran Premio del Red Bull Ring rientra tra le manifestazioni possibili essendo in programma nella prima settimana di luglio. Il cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato la «resurrezione» del Paese dopo Pasqua, ma nello stato che ospita la stazione sciistica tirolese di Ischgl, quella che ha infettato mezza Europa, la cautela è d’obbligo.

Le mascherine restano vincolanti nei supermercati e sui mezzi pubblici mentre a fine mese verrà deciso di estendere la chiusura delle scuole fino a metà maggio. La scorsa settimana, è stato somministrato il test a 1500 persone nel Paese per cercare di capire quanto fosse diffuso il virus: meno dell’1% della popolazione fuori dagli ospedali è risultata infetta.

Il calendario originale del Mondiale F1 presenta, una settimana prima dell'Austria, il GP di Francia a Le Castellet. In questo caso però, appare probabile un rinvio considerando le difficoltà che il Paese sta attraversando e non molto diverse da quello che sta vivendo la Gran Bretagna il cui Gran Premio è previsto per il 19 luglio. Date, quelle di Le Castellet e Silverstone, che potrebbero essere spostate a settembre o oltre. Ricordiamo che ad oggi sono stati cancellati i GP di Australia e Monaco, rinviati quelli programmati in Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna, Azerbaijan e Canada.