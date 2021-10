Il Governo italiano sostiene economicamente il GP dell'Emilia Romagna e Bonaccini annuncia: «A Imola la F1 fino al 2025»

La conferma di Imola nel calendario della Formula 1 ha il pieno sostegno del Governo: Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha dato il via libera per i finanziamenti che consentirebbero di firmare il contratto quadriennale con Liberty Media, dal 2022 al 2025. L'impegno economico è di 20 milioni di euro, 12 dei quali dall'esecutivo di Roma, 5 dalla Regione Emilia Romagna, 2 milioni dal CON.AMI e un milione dall'Automobile Club d'Italia, che ora ha il mandato di chiudere la trattativa. In questi mesi a Imola si è lavorato per dare continuità alle gare 2020 e 2021, che alla F1 hanno offerto una soluzione ai problemi logistici creati dalla pandemia COVID-19. Non è stato possibile avere il pubblico, ma gli apprezzamenti da parte di piloti, squadre e appassionati sono stati numerosi.

"Siamo ormai vicini a un traguardo storico, e dopo il passo decisivo compiuto dal Governo possiamo finalmente annunciarlo: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola sarà confermato nel 2022 e fino al 2025", si è già sbilanciato il presidente regionale, Stefano Bonaccini. "Dopo le ultime due edizioni sperimentali, ora Imola può davvero tornare a essere un appuntamento fisso". Nella bozza di calendario 2022 circolata in queste settimane, con 23 round, la tappa all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" era stata collocata potenzialmente a metà luglio, come alternativa a Le Castellet: di fronte a questi sviluppi, il Gran Premio di Francia rischierebbe nuovamente di uscire di scena, dopo essere rientrato soltanto nel 2018 al termine di una pausa decennale.

Il prossimo anno, invece, l'Italia avrebbe ancora il privilegio di ospitare due eventi, assieme agli Stati Uniti con l'inedita Miami e Austin. Uo scenario che dal 1981 al 2006 era già stato abitudine, quando a Imola si svolgeva il GP di San Marino mentre Monza, da tradizione, ospita il GP d'Italia.