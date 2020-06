Il McLaren Group costretto a licenziare 1200 dipendenti, 70 gli esuberi per il team F1

Non è bastato ipotecare l'intera factory. La McLaren Group si è vista costretta a preparare un piano di licenziamenti che costerà il posto di lavoro a ben 1200 persone, un quarto della forza lavoro. L'emergenza Coronavirus ha provocato il crollo delle vendite delle vetture stradali, oltre a pesare sull'economia del team F1. In questi mesi, di fatto, la McLaren Group non ha visto alcun ricavo. Anche la squadra che partecipa al Mondiale si è vista costretta a tagliare 70 persone su 800 dipendenti. Un vero terremoto per la McLaren. Il presidente Paul Walsh attraverso un comunicato ha spiegato: "Questo è indubbiamente un momento impegnativo per la nostra azienda, e in particolare per il nostro personale, ma pianifichiamo di riemergere come una attività efficiente e sostenibile così da tornare a crescere. Abbiamo fatto il possibile per evitare i licenziamenti, ma non avevamo altra scelta".

Per quanto riguarda il team di F1, con l'introduzione del budget cap dal 2021 di cui il team principal Zak Brown è stato fiero sostenitore, sono previsti altri tagli tra le forze lavorative. La McLaren era stato il primo dei team britannici a sfruttare gli aiuti nazionali per congedare provvisoriamente parte del personale, e ha messo un'ipoteca di circa 300 milioni di euro sulla sede di Woking e sulle vetture storiche come copertura. Lo stesso governo di Londra ha infatti rifiutato un mega-prestito da 150 milioni di sterline, non avendo le prove che fossero state esplorate a sufficienza altre fonti di finanziamento. Lo stesso problema riguardante l'esubero di personale lo vivrà la Gestione Sportiva della Ferrari. Il team principal Mattia Binotto ha dichiarato recentemente che il budget cap libererà risorse da destinare a potenziali altri impegni agonistici, come il Mondiale Endurance o la IndyCar. Proprio per evitare licenziamenti,.