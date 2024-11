La MotoGp non si ferma: domani è già 2025, a Barcellona il neocampione Martin in sella all'Aprilia. Ben 12 piloti cambieranno moto

Una giornata di riposo dopo l'ultimo appuntamento del Mondiale e poi subito di nuovo in pista per i test pre-stagionali. La MotoGP non si ferma dopo il trionfo mondiale di Jorge Martin, con i piloti che martedì 19 novembre gireranno ancora a Barcellona in vista del 2025: l'appuntamento è al Montmeló dalle 10 alle 17.

Tante le novità dopo il mercato piloti che ha tenuto banco (non senza colpi di scena) negli ultimi mesi. Ben 12 piloti cambieranno moto rispetto alla stagione appena conclusa: la novità più importante è sicuramente Marc Marquez in Ducati ufficiale insieme a Pecco Bagnaia, nuova avventura in Aprilia per il neo campione del mondo Martin. Ci sarà anche l'esordio di 3 rookie: Ai Ogura (campione del mondo Moto2) in Trackhouse, Fermin Aldeguer in Gresini e Somkiat Chantra in Lcr Honda, che prendono il posto di Aleix Espargaró, Augusto Fernandez e Taka Nakagami.