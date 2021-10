Il Mugello riapre al pubblico per il tricolore GT. Tutto è pronto per l'ultimo appuntamento del campionato italiano Gran Turismo

SCARPERIA - Tutto è pronto per l’ultimo appuntamento della serie sprint del campionato italiano Gran Turismo. Ad ospitare l’atto conclusivo sarà l’autodromo del Mugello che per l’occasione in questo 2021 riaprirà per la prima volta le tribune al pubblico dopo la chiusura causata dalla pandemia da Covid. Per l’evento è atteso il record di iscritti, ben 42 equipaggi che si sfideranno sul sali scendi del circuito toscano. Nella classe maggiore, in testa alla classifica generale il piacentino Lorenzo Ferrari e il padovano Riccardo Agostini su Audi R8 Lms, seguiti con 17 punti di distacco dal romano Alex Frassineti (Lamborghini Huracan), che in questo appuntamento sarà affiancato dal vicentino Luca Ghiotto. Chiude il podio provvisorio il torinese Matteo Greco (Ferrari 488 Gt3 Evo) che al Mugello farà coppia col polacco Karol Basz. Il weekend si aprirà venerdì con le prove libere, sabato mattina si svolgeranno le prove ufficiali, mentre nel pomeriggio scatterà gara 1. Domenica, infine, alle 12,40 il via a gara 2. Oltre alle gare del Gran Turismo, il Mugello ospiterà nel fine settimana anche gli ultimi atti del campionato Tcr e dei monomarca Mini e Bmw M2. Inoltre andranno in scena i penultimi appuntamenti stagionali della Formula Regional e della Formula 4.