Sticchi Damiani (Aci): «Monza fuori dal calendario F1? Una Fake news della tedesca Bild»

Il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, è dovuto intervenire per tranquillizzare i tifosi italiani e gli organizzatori del Gran Premio di Monza. Il quotidiano tedesco Bild, ha infatti pubblicato una bozza del calendario Formula 1 2020 non inserendovi il GP d'Italia. Apriti cielo. Sticchi Damiani ha così dichiarato a Sky Sport: "Siamo convinti che Monza ci sarà, anche se quasi sicuramente a porte chiuse. Non capiamo perché siano uscite fake news su una cancellazione dal calendario 2020". Una precisazione importante quella del presidente ACI e che mette a tacere altre voci che volevano Monza fuori dal Mondiale perché in zona ritenuta pericolosa per l'emergenza Coronavirus.

Sticchi Damiani ha però aggiunto: "Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa succederà a inizio settembre", ma di certo non si parla ancora di cancellazione, molto dipenderà (come per tutti gli altri Paesi) dall'evolversi della situazione Covid-19. Il presidente ACI ha poi concluso: "Con Chase Carey di Liberty Media mi sento tutte le settimane, dobbiamo capire come trovare la quadratura del cerchio perché senza pubblico verrà a mancare una componente fondamentale delle entrate economiche". Quello dell'assenza dei tifosi sarà un sacrificio necessario per evitare che il Gran Premio d'Italia, per la prima volta dalla nascita della Formula 1 nel 1950, resti fuori dal Mondiale.