Il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, vuole la F1 a Imola in pianta stabile

Organizzazione perfetta, accoglienza di qualità. Il Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Imola è stato promosso a pieni voti anche dai piloti, nonostante in gara le possibilità di sorpasso offerte dal tracciato dopo la rivoluzione del 1994, siano state sempre poche per le monoposto di F1. Come il Mugello del resto. Eppure, sia la pista toscana sia quella imolese hanno trovato la piena approvazione dei veri protagonisti, coloro che sono al volante, i piloti a cui piace come non mai guidare su circuiti veri, impegnativi, come appunto il Mugello, Imola o Portimao, le nuove tappe inserite nel Mondiale 2020.

Chi si è battuto per riportare la F1 a Imola, che mancava dal 2006, è stato Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, il quale, beffa del destino, non ha potuto presenziare al Gran Premio in quanto risultato positivo al Covid-19 proprio nei giorni precedenti l'evento. Bonaccini ritiene che quello di domenica sia solo l'inizio di una nuova avventura per il circuito in riva al Santerno: “Domenica avrei voluto esserci, com’era previsto, per premiare i vincitori e ringraziare tutti coloro che hanno permesso che ciò avvenisse. Ma è con lo stesso gioco di squadra che lavoreremo da subito per la conferma del Gran Premio dell’Emilia-Romagna all’Enzo e Dino Ferrari il prossimo anno e il suo inserimento stabile nel calendario del Mondiale”.

“Le parole degli addetti ai lavori e dei piloti, a partire da quelle di un campione assoluto come Hamilton, tutti entusiasti della bellezza dei luoghi e, soprattutto, della pista. I milioni di telespettatori in Italia e nel mondo, vetrina come poche altre aperta sulla nostra terra, culla della velocità. Organizzazione e accoglienza perfette, nella massima sicurezza. Non c’è dubbio che Imola abbia vinto il suo personalissimo Gran Premio, grazie anche al fascino e alla storia di una gara considerata fra le classiche di questo sport”, ha concluso Bonaccini.