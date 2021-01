Il principe Al Attiyah con il pick up Toyota vince la seconda tappa. Nelle moto doppietta Honda con Barreda e Brabec

WADI AD DAWASIR - Per ora sembra lotta a tre. Nella seconda tappa della Dakar 2021 Nasser Al Attiyah con il pick up Toyota di Gazoo Racing Team è andato all’attacco delle due Mini di testa. Sul traguardo di Wadi Ad-Dawasir raggiunto dopo 685 km, il campione qatariano ha rifilato 2’35” a Stéphane Peterhansel e 9’17” al leader di ieri Carlos Sainz, che stavolta ha pagato pegno partendo per primo. In virtù dei risultati della tappa odierna, Peterhansel comanda la classifica generale con 6’36” sul compagno di squadra spagnolo, e 9’14” su Al-Attiyah che, partito decimo, ha rimontato ben sette posizioni. “E’ stata una buona giornata. Ieri avevo perso del tempo perché non è mai facile “aprire” la strada, ma oggi ho spinto al massimo e tutto ha funzionato bene”.

Giornata positiva anche per Sébastien Loeb. Dopo aver perso più di 22’ nella tappa di ieri, il nove volte campione del mondo rally ha chiuso la frazione odierna sesto a poco più di dieci minuti da Al-Attiyah e risale al settimo nella generale, preceduto dall’ottimo Mathieu Serradori con un SRX, Jakub Przygonski e Jazeed Al-Rajhi con le Toyota. Sfortunato Romain Dumas, già attardato nel prologo, attardato di altre sei ore .

Tra le moto doppietta delle Honda del Monster Team, con Joan Barreda e Ricky Brabec, ora primo e secondo nella generale, dove scivolano indietro con più di un quarto d’ora i due alfieri della KTM Sunderland e Price. Franco Picco sta conducendo una Dakar molto regolare, ed è secondo degli italiani dietro Maurizio Gerini, mentre Laia Sanz, per ora un po’ al di sotto delle aspettative, è in trentesima posizione a 52’ da Barreda.

Cristina Gutierrez oggi seconda dietro il compagno di squadra Quintero Seth, mantiene la leadership tra i lightweight vehicle:“Ho cercato di mantenermi tranquilla, la tappa era molto lunga con dune assai impegnative e tratti veloci con fondo sassoso”. Al settimo posto troviamo un’altra dakariana, la nostra Camelia Liparoti.