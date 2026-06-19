Il Rally di Roma Capitale riabbraccia l’Eur. Parte la rincorsa al Mondiale WRC 2027

Il rombo dei motori incontra la storia millenaria della Città Eterna. Veder sfrecciare le vetture da rally impegnate in traversi sotto il Colosseo è sicuramente un’immagine spettacolare quanto suggestiva. Emozioni che solamente il Rally di Roma Capitale può regalare. Giunta alla quattordicesima edizione, decima con la titolazione europea, la gara capitolina andrà in scena da 3 al 5 luglio 2026. Durante la presentazione, avvenuta in Campidoglio, l’emozione era palpabile.

Osservare un progetto così ambizioso crescere costantemente negli anni fino a puntare al Mondiale Rally è qualcosa di unico nel suo genere. Artefice del progetto è stato Max Rendina che, fin dall’inizio del suo cammino, ha potuto contare sul supporto del Comune di Roma, della Regione Lazio e, non per ultimo, dell’Automobile Club d’Italia. Un lavoro di sinergia che ha portato il Rally di Roma Capitale a ospitare il Campionato italiano assoluto Rally e il Campionato europeo Rally (Fia Erc).

Sulle strade del Lazio in questi anni si sono sfidati i migliori piloti della filiera tricolore contro i più forti rallisti a livello globale. E ora l’obiettivo imminente di entrare nel Campionato Mondiale 2027, come sottolineato dal presidente Aci Geronimo La Russa: «Il Rally di Roma Capitale è diventato un simbolo di come lo sport possa valorizzare il territorio e portare nel mondo le immagini straordinarie del nostro Paese. Mi piace pensare che il meglio debba ancora arrivare, perché questa manifestazione continua a crescere e a migliorarsi di anno in anno».

Proprio come un rally fatto di prove speciali da affrontare una dopo l’altra, l’edizione 2026 segna una nuova tappa di questo percorso. Il quartier generale tornerà all’Eur, con il Parco Assistenza che sarà allestito accanto al Colosseo Quadrato. Curiosi ed appassionati potranno ammirare meccanici e piloti lavorare febbrilmente, all’ombra del Palazzo della Civiltà Italiana, per preparare le oltre cento vetture che andranno ad affrontare la competizione.

La giornata inaugurale del Rally di Roma Capitale, venerdì 3 luglio, vedrà racchiudere il passato e il presente della Città Eterna. Partendo dall’Eur, gli equipaggi attraverseranno il centro storico della Capitale prima di raggiungere il Colosseo per la cerimonia di partenza e la prova spettacolo. «Ogni anno quando vediamo le vetture transitare ai piedi del Colosseo ci rendiamo conto di quanto sia straordinario ciò che siamo riusciti a costruire insieme alle istituzioni - ha raccontato con orgoglio Rendina - dietro queste immagini c’è un lavoro enorme che coinvolge decine di persone. Portare il rally nel cuore di Roma significa raccontare al mondo lo splendore della Città Eterna».

Il percorso rappresenta una delle novità più interessanti dell’edizione 2026, con il baricentro della competizione che è stato spostato verso il reatino. La prima sfida sarà la prova di qualificazione che scatterà la mattina del venerdì a Frascati. Dopo la prova spettacolo in serata del Colosseo, la gara entrerà nel vivo nella mattinata del sabato con gli asfalti del Lago del Turano a fare da palcoscenico alla sfida. Salite, curve guidate e tecniche inframezzate da lunghi rettilinei metteranno a dura prova piloti e vetture. Si arriverà poi nel cuore dell’Appennino centrale a quota 1.600 metri d’altitudine, per poi scendere verso Poggio Moiano e concludere la giornata.

Domenica si tornerà su strade già affrontate nelle passate edizioni, ma con percorsi leggermente rivisti. A fare da sfondo saranno le suggestive gallerie scavate nella roccia che portano verso il Monte Livata. La sfida si concluderà con una delle prove più apprezzate, affrontando la strada che collega i paesi di Canterano e Gerano. Spento il cronometro, i piloti domenica pomeriggio torneranno a Roma dove in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo, ci sarà la premiazione sotto il passaggio delle Frecce Tricolori. Con tale biglietto da visita, Roma si candida ufficialmente a entrare nel Mondiale Rally a partire dal 2027.