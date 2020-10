Il record di Max Verstappen: otto volte al traguardo, otto podi conquistati

Anche lui, nel suo piccolo, realizza record. Max Verstappen, domenica al Nurburgring ha conquistato l'ennesimo podio, per la precisione l'ottavo su undici gare disputate. Considerando che nelle tre corse in cui non si è piazzato nei primi tre, il pilota olandese della Red Bull-Honda si è ritirato, siamo davanti a un vero record personale. Due volte terzo (Stiria, Belgio), poi cinque secondi posti (Ungheria, Gran Bretagna, Spagna, Russia, Eifel) e una vittoria nel GP del 70° Anniversario a Silverstone. Verstappen tiene la terza posizione in campionato con 147 punti e Valtteri Bottas non può stare tranquillo nel suo secondo posto con 161 punti. Persa la prima fila per pochi centesimi dopo che era stato provvisoriamente in pole alla conclusione del primo push del Q3, Verstappen in gara si è posizionato alle spalle di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ha respinto il solito attacco di Daniel Ricciardo, ed ha atteso gli eventi. Che a volte accadono, a volte a no. Questa volta, gli ha detto bene perché Bottas è stato tradito dalla power unit e quindi la seconda posizione era timbrata. Il bello è che Verstappen non ha mai perso troppo terreno da Hamilton, faceva il possibile affinché Lewis vedesse negli specchietti la sagoma della sua Red Bull. Per comunicargli di non rilassarsi troppo, guarda che sono qui…

Verstappen si è anche divertito nell’ultima tornata a segnare il giro più veloce. Aveva rallentato nel penultimo passaggio, poi si è lanciato, come fosse in qualifica, e quando via radio gli hanno comunicato che lo aveva portato via ad Hamilton, ha esultato come un ragazzino. In effetti… è un ragazzino. “Dobbiamo essere soddisfatti di avere incamerato un altro secondo posto”, ha detto Verstappen. “Ho provato a tenermi sempre vicino a Lewis anche se non avevo la giusta velocità per andarlo a prendere. Ci manca poco per essere alla loro altezza e dobbiamo lavorare duro in questo senso per continuare a mettergli pressione. Potevo avere una chance al restart dalla safety-car, ma ho avuto problemi con la temperatura delle gomme e Lewis è scappato via subito. Sono anche contento per il podio di Ricciardo, lo ha meritato”.